Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn!

Nước xốt sệt sệt mặn mặn, kết hợp với bò nướng thơm nức mũi, các em thử nghiệm công thức mới này nhé.
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Bánh mì bò nướng
Nguyên liệu:
700gr thịt bò xay nhuyễn
300gr thịt heo xay
20gr sả băm nhuyễn
10gr tỏi, hành tím băm nhuyễn
2 muỗng cafe tương đen
2 muỗng cafe dầu hào
1 muỗng cafe dầu mè
1 muỗng cafe dầu ăn
2 muỗng cafe hạt nêm
2 muỗng cafe đường
1.5 muỗng cafe bột ngọt
1 muỗng cafe muối
Tiêu
Nước xốt:
1 muỗng cafe tỏi băm
1 muỗng cafe hành tím
1/2 muỗng cafe sả băm
5gr bơ lạt
200gr tương đen
1 muỗng cafe nước cốt tắc
Đường
1 ít nước lọc
Cách làm:
- Trộn tất cả các nguyên liệu trên lại với nhau sau đó bọc kính bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh để qua đêm/ cho vào ngăn đông tầm 30-40 phút
- Chia ra thành viên nhỏ vừa ăn
- Nướng trên lửa than/ dùng nồi chiên không dầu để nướng
- Làm nước xốt:
- Cho ít dầu ăn vào chảo, phi thật thơm phần hành tỏi và ít bơ lạt và cho tương đen và nước cốt tắc vào, sau đó nêm nếm cho vừa khẩu vị. Tiếp tục đun cho đến khi phần sốt sánh lại
Nguồn: Fb Eric Nguyen