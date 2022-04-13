Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn!

Món ngon mỗi ngày 13/04/2022 15:00

Nước xốt sệt sệt mặn mặn, kết hợp với bò nướng thơm nức mũi, các em thử nghiệm công thức mới này nhé.

Bánh mì bò nướng

Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700gr thịt bò xay nhuyễn

  • 300gr thịt heo xay

  • 20gr sả băm nhuyễn

  • 10gr tỏi, hành tím băm nhuyễn

  • 2 muỗng cafe tương đen 

  • 2 muỗng cafe dầu hào

  • 1 muỗng cafe dầu mè

  • 1 muỗng cafe dầu ăn

  • 2 muỗng cafe hạt nêm

  • 2 muỗng cafe đường

  • 1.5 muỗng cafe bột ngọt

  • 1 muỗng cafe muối

  • Tiêu

    • Nước xốt:

    • 1 muỗng cafe tỏi băm

    • 1 muỗng cafe hành tím

    • 1/2 muỗng cafe sả băm

    • 5gr bơ lạt

    • 200gr tương đen 

    • 1 muỗng cafe nước cốt tắc 

    • Đường 

    • 1 ít nước lọc

    Cách làm:

    - Trộn tất cả các nguyên liệu trên lại với nhau sau đó bọc kính bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh để qua đêm/ cho vào ngăn đông tầm 30-40 phút 

    - Chia ra thành viên nhỏ vừa ăn

     

    Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn! - Ảnh 2

     

    - Nướng trên lửa than/ dùng nồi chiên không dầu để nướng

     

    Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn! - Ảnh 3

    • Làm nước xốt:

    - Cho ít dầu ăn vào chảo, phi thật thơm phần hành tỏi và ít bơ lạt và cho tương đen và nước cốt tắc vào, sau đó nêm nếm cho vừa khẩu vị. Tiếp tục đun cho đến khi phần sốt sánh lại 

    Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công  

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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    Từ khóa:   Những món ăn ngon bánh mì #thịt bò nướng

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