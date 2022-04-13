Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn!

20gr sả băm nhuyễn

10gr tỏi, hành tím băm nhuyễn

2 muỗng cafe tương đen

2 muỗng cafe dầu hào

1 muỗng cafe dầu mè

1 muỗng cafe dầu ăn

2 muỗng cafe hạt nêm

2 muỗng cafe đường

1.5 muỗng cafe bột ngọt

1 muỗng cafe muối

Tiêu

Nước xốt:

1 muỗng cafe tỏi băm

1 muỗng cafe hành tím

1/2 muỗng cafe sả băm

5gr bơ lạt

200gr tương đen

1 muỗng cafe nước cốt tắc

Đường

1 ít nước lọc

Cách làm:

- Trộn tất cả các nguyên liệu trên lại với nhau sau đó bọc kính bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh để qua đêm/ cho vào ngăn đông tầm 30-40 phút

- Chia ra thành viên nhỏ vừa ăn

- Nướng trên lửa than/ dùng nồi chiên không dầu để nướng

Làm nước xốt:

- Cho ít dầu ăn vào chảo, phi thật thơm phần hành tỏi và ít bơ lạt và cho tương đen và nước cốt tắc vào, sau đó nêm nếm cho vừa khẩu vị. Tiếp tục đun cho đến khi phần sốt sánh lại

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Eric Nguyen