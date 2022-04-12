Thanh mát ngày hè với sứa chấm mắm tôm - Ăn vào siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 20:50

Làm sứa chấm mắm tôm, vị hòa quyện siêu thích

SỨA CHẤM MẮM TÔM

Thanh mát ngày hè với sứa chấm mắm tôm - Ăn vào siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Nước chấm:

  • 2 muỗng mắm tôm
  • 2 muỗng đường
  • 2 muỗng mỡ/ dầu nóng
  • 3 trái tắc
  • 2 tép tỏi
  • 2 muỗng đậu phộng rang
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt
  • Ớt

Ăn kèm:

  • 200gr sứa
  • 2 bìa đậu phụ
  • Rau kinh giới, mùi ta, tía tô
  • 1/4 trái dừa già
  • 1/4 củ cà rốt thái miếng

Cách làm:

  •  Nước chấm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trừ đậu phộng rang vào bát, đánh đều tay cho mắm tôm bông lên, sau đó cho đậu phộng đập vỡ vào trộn đều, thêm ớt nếu thích

- Sứa ngâm nước cho nhả bớt muối. Sau đó cho lá dứa xay vào nước để làm sứa có màu Xanh 

- Chần sứa qua nước nóng, vớt ra vào bát tô đá lạnh để sứa giòn trong 10 phút rồi vớt ra để ráo

- Rau ngâm nước, rửa sạch và để ráo

- Đậu Phụ chiên vàng, dừa và cà rốt thái mỏng

- Cho ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Thanh mát ngày hè với sứa chấm mắm tôm - Ăn vào siêu 'dính'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Mai Anh

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