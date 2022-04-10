Món ngon nhà hàng tại nhà - Bò hầm rượu vang ngon ngất ngây cho ngày lễ Giỗ tổ!

Món ngon mỗi ngày 10/04/2022 08:23

Làm bò hầm rượu vang ngọt thịt, tihjt mềm siêu thấm vị

BÒ HẦM RƯỢU VANG 

Món ngon nhà hàng tại nhà - Bò hầm rượu vang ngon ngất ngây cho ngày lễ Giỗ tổ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 900gr bò bắp
  • 100gr cà rốt
  • 100gr hành tây
  • 75gr cần tây
  • 1 lá nguyệt quế
  • 10 quả đỗ tùng
  • 20 tiêu hạt
  • 1l rượu vang
  • 5gr muối

Cách làm:

- Thái cà rốt, hành tây, cần tây thành những miếng nhỏ khoảng 2cm mỗi cạnh rồi cho tất cả nguyên liệu vào một cái âu và đổ rượu vang ngập mặt thịt. Để qua đêm trong tủ lạnh

- Vớt miếng thịt ra ngoài, thấm cho khô, áo bột rồi cho lên áp chảo với khoảng ½ muỗng dầu

- Lọc rau củ ra khỏi nước ướp rồi xào rau củ với bơ trong khoảng 5–7 phút ở lửa to. Sau đó cho thịt đã áp chảo vào, nước rượu ướp thịt vào. Đậy vung, đun lửa nhỏ trong khoảng 3 tiếng. Trong quá trình đun, cứ 30 phút một lần thì trở mặt thịt và rưới nước hầm lên bề mặt miếng thịt.

 

Món ngon nhà hàng tại nhà - Bò hầm rượu vang ngon ngất ngây cho ngày lễ Giỗ tổ! - Ảnh 2

 

- Sau 3 tiếng, vớt thịt ra, thái miếng như ý. Lọc hết rau củ ra khỏi nước hầm thịt và bỏ đi. Còn nước hầm thì lại đổ vào chảo, đun cho đến khi hơi sánh lại. Khi ăn rưới nước hầm lên trên miếng thịt.

 

Món ngon nhà hàng tại nhà - Bò hầm rượu vang ngon ngất ngây cho ngày lễ Giỗ tổ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thuy Trang Bui

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