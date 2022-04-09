Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm!

Miến trộn dai dai đậm vị, ăn kèm với tôm thịt siêu ngon
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Miến trộn tôm thịt
Nguyên liệu:
- Miến
- 100gr thịt nạc thăn
- 10 con tôm
- 3-4 quả trứng gà
- Rau mùi
- 1-2 trái chanh
- Gia vị, đường, dầu mè, nước tương
Cách làm:
- Rau thơm rửa sạch thái nhỏ
- Miến ngâm nước cho mềm
- Thịt thăn thái mỏng ướp 1 chút gia vị và nước tương, sau đó chiên vàng và thái sợi
- Tôm bóc vỏ ướp 1 chút gia vị và nước tương, sau đó chiên vàng và dùng kéo cắt sợi
- Trứng tráng mỏng, sau đó thái sợi mỏng
- Miến đã mềm luộc nước sôi tới khi miến chín tới, đổ miến ra rổ và rửa sạch với nước lạnh, trộn 2-3 muỗng dầu mè vào để sợi miến không dính vào nhau, trộn chút gia vị và đường để sợi miến đậm vị.
- Đổ thịt và tôm vào âu miến, trộn đều, sau đó thêm trứng, vắt chanh và cho tương ớt lên hỗn hợp sau đó đảo nhẹ tay.
- Cho rau mùi vào và múc ra đĩa
- Khi ăn cho thêm tương ớt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Nguyen