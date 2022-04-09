Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm!

Món ngon mỗi ngày 09/04/2022 10:39

Miến trộn dai dai đậm vị, ăn kèm với tôm thịt siêu ngon

Miến trộn tôm thịt

Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Miến
  • 100gr thịt nạc thăn 
  • 10 con tôm
  • 3-4 quả trứng gà
  • Rau mùi
  • 1-2 trái chanh
  • Gia vị, đường, dầu mè, nước tương
Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm! - Ảnh 2

Cách làm:

- Rau thơm rửa sạch thái nhỏ

- Miến ngâm nước cho mềm

- Thịt thăn thái mỏng ướp 1 chút gia vị và nước tương, sau đó chiên vàng và thái sợi

- Tôm bóc vỏ ướp 1 chút gia vị và nước tương, sau đó chiên vàng và dùng kéo cắt sợi

- Trứng tráng mỏng, sau đó thái sợi mỏng

 

Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm! - Ảnh 3

 

- Miến đã mềm luộc nước sôi tới khi miến chín tới, đổ miến ra rổ và rửa sạch với nước lạnh, trộn 2-3 muỗng dầu mè vào để sợi miến không dính vào nhau, trộn chút gia vị và đường để sợi miến đậm vị.

- Đổ thịt và tôm vào âu miến, trộn đều, sau đó thêm trứng, vắt chanh và cho tương ớt lên hỗn hợp sau đó đảo nhẹ tay.

 

Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm! - Ảnh 4

 

- Cho rau mùi vào và múc ra đĩa

- Khi ăn cho thêm tương ớt nếu thích

 

Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Nguyen

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