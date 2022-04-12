Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng!

Dự trữ bánh mì sandwich ngọt ngọt, thơm mùi lá dứa siêu đã

BÁNH MÌ SANDWICH CUỘN HƯƠNG LÁ DỨA

Nguyên liệu:

500gr bột làm bánh mì

30gr đường

6gr muối

6gr men khô

250ml sữa

50gr bơ lạt

Cách làm:

- Cho đường vào sữa ấm, trộn đều. Cho nên vào hỗn hợp sữa đường, để men nở 10 phút.

- Trộn bột + muối. Cho hỗn hợp men sữa vào hỗn hợp bột.

- Trộn ở tốc độ chậm trong 8 phút, sau đó cho từ từ bơ vào và trộn cho đến khi bột mịn khoảng 10 phút.

- Chia bột làm hai phần bằng nhau. Đem 1 phần bột đi trộn với 2 muỗng cafe hương lá dứa pandan extract.

- Cho hai khối bột vào một cái tô có thoa dầu và ủ trong 1 tiếng.

- Bột sau khi ủ 1 tiếng, nở gấp đôi. Làm bể các bọt khí và tiếp tục ủ thêm 15 phút nữa.

- Sau 15 phút, đem bột đi cán. Cán bột thành hai chữ Nhật bằng nhau. Đặt hình chữ Nhật màu xanh lên trên hình chữ Nhật màu trắng. Cắt bột thành từng sợi dậy, cuộn từng sợi dây lại.

- Cuộn bột và cho bột vào khuôn nướng. Để bột nghỉ 1 tiếng.

- Nướng bánh ở nhiệt độ 190 độ c trong 30 phút. Sau 15 phút nướng đầu thì che bánh lại để tránh bị khét.

- Chờ bánh mì nguội hẳn thì cắt bánh ra và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Emmi Nguyen

Xôi đậu đen nước cốt dừa thơm phưng phức! Nấu chõ xôi đậu đen bùi béo, ăn vào nhớ vị tuổi thơ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-cuon-la-dua-nuong-thom-nuc-phong-461654.html