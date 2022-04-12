Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 20:51

Dự trữ bánh mì sandwich ngọt ngọt, thơm mùi lá dứa siêu đã

BÁNH MÌ SANDWICH CUỘN HƯƠNG LÁ DỨA

Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr bột làm bánh mì
  • 30gr đường
  • 6gr muối
  • 6gr men khô
  • 250ml sữa
  • 50gr bơ lạt
Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho đường vào sữa ấm, trộn đều. Cho nên vào hỗn hợp sữa đường, để men nở 10 phút.

- Trộn bột + muối. Cho hỗn hợp men sữa vào hỗn hợp bột.

- Trộn ở tốc độ chậm trong 8 phút, sau đó cho từ từ bơ vào và trộn cho đến khi bột mịn khoảng 10 phút.

- Chia bột làm hai phần bằng nhau. Đem 1 phần bột đi trộn với 2 muỗng cafe hương lá dứa pandan extract.

 

Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 3

 

- Cho hai khối bột vào một cái tô có thoa dầu và ủ trong 1 tiếng.

- Bột sau khi ủ 1 tiếng, nở gấp đôi. Làm bể các bọt khí và tiếp tục ủ thêm 15 phút nữa.

 

Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 4

 

- Sau 15 phút, đem bột đi cán. Cán bột thành hai chữ Nhật bằng nhau. Đặt hình chữ Nhật màu xanh lên trên hình chữ Nhật màu trắng. Cắt bột thành từng sợi dậy, cuộn từng sợi dây lại.

- Cuộn bột và cho bột vào khuôn nướng. Để bột nghỉ 1 tiếng.

 

Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 5

 

- Nướng bánh ở nhiệt độ 190 độ c trong 30 phút. Sau 15 phút nướng đầu thì che bánh lại để tránh bị khét.

- Chờ bánh mì nguội hẳn thì cắt bánh ra và thưởng thức.

 

Bánh mì cuộn lá dứa nướng thơm nức phòng! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Emmi Nguyen

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