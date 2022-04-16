Tráng miệng xế chiều với chuối hấp cốt dừa béo ngậy!

- 10 trái chuối thái lát mỏng cho vào hỗn hợp bột

- Cho hỗn hợp 2 chén bột năng + 1 chén bột mì + 1 chén nước + 1 chén nước cốt dừa + 4 muỗng đường + 1/2 muỗng cafe muối. Sau đó pha hỗn hợp cho tan hết bột và gia vị.

- Trộn đều cho hòa quyện

Hấp chuối:

- Thoa dầu xung quanh khay hấp bánh

- Cho hỗn hợp bột vào khay

- Hấp cách thuỷ với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.

Làm nước cốt dừa:

- Cho nước cốt dừa + 180ml sữa tươi có đường vào nồi đun sôi

- Nêm 2 muỗng đường + 1 muỗng cafe muối. Tuỳ theo khẩu vị có thể nêm cho vừa miệng.

- Pha 1/2 muỗng cafe bột năng vào nữa chén nước

- Hạ lửa nhỏ cho hỗn hợp bột năng vừa pha vào nước cốt dừa để cho nước cốt sánh lại.

- Tắt bếp cho hành vào.

Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi