Tráng miệng xế chiều với chuối hấp cốt dừa béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 16/04/2022 12:19

Chuối hấp thơm phức, ăn kèm với cốt dừa béo béo. Món ngon miền Tây chưa bao giờ khiến bạn thất vọng

CHUỐI HẤP NƯỚC CỐT DỪA

Tráng miệng xế chiều với chuối hấp cốt dừa béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 trái chuối xiêm chín
  • 2 chén bột năng
  • 1 chén bột mì
  • 400ml nước cốt dừa
  • Sữa tươi có đường
  • Muối, đường

Cách làm:

  • Pha bột:

- Cho hỗn hợp 2 chén bột năng + 1 chén bột mì + 1 chén nước + 1 chén nước cốt dừa + 4 muỗng đường + 1/2 muỗng cafe muối. Sau đó pha hỗn hợp cho tan hết bột và gia vị.

- 10 trái chuối thái lát mỏng cho vào hỗn hợp bột

- Trộn đều cho hòa quyện

  • Hấp chuối:

- Thoa dầu xung quanh khay hấp bánh

- Cho hỗn hợp bột vào khay

- Hấp cách thuỷ với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.

  • Làm nước cốt dừa:

- Cho nước cốt dừa + 180ml sữa tươi có đường vào nồi đun sôi

- Nêm 2 muỗng đường + 1 muỗng cafe muối. Tuỳ theo khẩu vị có thể nêm cho vừa miệng.

- Pha 1/2 muỗng cafe bột năng vào nữa chén nước

- Hạ lửa nhỏ cho hỗn hợp bột năng vừa pha vào nước cốt dừa để cho nước cốt sánh lại.

- Tắt bếp cho hành vào.

  • Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Tráng miệng xế chiều với chuối hấp cốt dừa béo ngậy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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