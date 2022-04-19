Lẩu cua nấu bầu cực ngọt nước - Bí quyết nằm ở quy trình siêu đơn giản này!

Cua đồng chất lượng, nấu với bầu và mồng tơi thanh mát. Đảm bảo vừa ngọt nước vừa bổ dưỡng.
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CUA NẤU BẦU
Nguyên liệu:
- 2 con cua gạch
- 2 con cua thịt
- 1-2 trái bầu
- 5 trái cà chua
- 300gr nấm rơm
- 50gr tôm khô
- 1 bó rau mồng tơi
- Miến/ bún ăn kèm
Cách làm:
- Ngâm tôm khô với nước ấm
- Làm sạch cua, tách gạch cua để riêng
- Làm nóng chảo cho hành tỏi băm vào phi lên, cho cà chua và gạch cua vào xào đến khi cà chua mềm, nêm nước mắm, gia vị
- Đun nước ngâm tôm khô, đổ hỗn hợp gạch cua vào, thêm bầu và nấm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình
- Bày cua ra dĩa, dọn ra ăn kèm cùng miến và rau mồng tơi
- Nấu sôi và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Giang Thuc Tra