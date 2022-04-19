Lẩu cua nấu bầu cực ngọt nước - Bí quyết nằm ở quy trình siêu đơn giản này!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 10:24

Cua đồng chất lượng, nấu với bầu và mồng tơi thanh mát. Đảm bảo vừa ngọt nước vừa bổ dưỡng.

CUA NẤU BẦU

Lẩu cua nấu bầu cực ngọt nước - Bí quyết nằm ở quy trình siêu đơn giản này! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con cua gạch
  • 2 con cua thịt
  • 1-2 trái bầu
  • 5 trái cà chua
  • 300gr nấm rơm
  • 50gr tôm khô
  • 1 bó rau mồng tơi
  • Miến/ bún ăn kèm

Cách làm:

- Ngâm tôm khô với nước ấm

- Làm sạch cua, tách gạch cua để riêng

- Làm nóng chảo cho hành tỏi băm vào phi lên, cho cà chua và gạch cua vào xào đến khi cà chua mềm, nêm nước mắm, gia vị

- Đun nước ngâm tôm khô, đổ hỗn hợp gạch cua vào, thêm bầu và nấm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình

- Bày cua ra dĩa, dọn ra ăn kèm cùng miến và rau mồng tơi

- Nấu sôi và thưởng thức thôi

 

Lẩu cua nấu bầu cực ngọt nước - Bí quyết nằm ở quy trình siêu đơn giản này! - Ảnh 2

 

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Giang Thuc Tra

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