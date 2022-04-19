Lẩu cua nấu bầu cực ngọt nước - Bí quyết nằm ở quy trình siêu đơn giản này!

Cua đồng chất lượng, nấu với bầu và mồng tơi thanh mát. Đảm bảo vừa ngọt nước vừa bổ dưỡng.

CUA NẤU BẦU

Nguyên liệu:

2 con cua gạch

2 con cua thịt

1-2 trái bầu

5 trái cà chua

300gr nấm rơm

50gr tôm khô

1 bó rau mồng tơi

Miến/ bún ăn kèm

Cách làm:



- Ngâm tôm khô với nước ấm

- Làm sạch cua, tách gạch cua để riêng

- Làm nóng chảo cho hành tỏi băm vào phi lên, cho cà chua và gạch cua vào xào đến khi cà chua mềm, nêm nước mắm, gia vị

- Đun nước ngâm tôm khô, đổ hỗn hợp gạch cua vào, thêm bầu và nấm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình

- Bày cua ra dĩa, dọn ra ăn kèm cùng miến và rau mồng tơi

- Nấu sôi và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Giang Thuc Tra

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