Cơm cà chua Nhật Bản: Vừa tiện lợi lại dinh dưỡng vô cùng!

Món ngon mỗi ngày 14/04/2022 10:58

Cà chua hấp với cơm, lạ mà ngon vô cùng! Thử ngay công thức mới này để làm mới bữa ăn gia đình nhé!

Cơm cà chua kiểu Nhật

Cơm cà chua Nhật Bản: Vừa tiện lợi lại dinh dưỡng vô cùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr gạo
  • 1 trái cà chua 
  • 3 cây xúc xích
  • 1 muỗng canh dầu ô liu
  • Gia vị: muối, tiêu xay
  • Thảo mộc khô: 1 nhánh hương thảo, 1 lá nguyệt quế
  • Ăn kèm: măng tây và trứng ốp la, hành lá thái nhỏ

Cách làm:

- Vo sạch gạo rồi cho gạo vào nồi. 

- Thêm nước theo như cách nấu hàng ngày, rồi bỏ bớt ra 3 muỗng canh nước

- Cà chua rửa sạch, dùng mũi dao khoét phần lõi trắng rồi khứa mặt dưới của trái cà thành 4-6 phần

- Đặt trái cả chua lên trên mặt gạo. 

- Xúc xích cắt nhỏ rồi rải lên trên mặt gạo, xung quanh cà chua.

- Thêm dầu ô liu, tiêu, muối và thảo mộc.

 

Cơm cà chua Nhật Bản: Vừa tiện lợi lại dinh dưỡng vô cùng! - Ảnh 2

 

- Bật điện và nấu như bình thường

- Cơm chín, lấy nhánh hương thảo và lá nguyệt quế ra.

- Dầm nát cà chua rồi trộn đều với cơm cho đến khi cơm áo đều nước cà chua và có màu đỏ cam hấp dẫn.

 

Cơm cà chua Nhật Bản: Vừa tiện lợi lại dinh dưỡng vô cùng! - Ảnh 3

 

- Chiên trứng ốp la và áp chảo sơ măng tây cho đến khi vừa chín, trình bày lên ăn kèm với cơm, rắc thêm hành lá thái nhỏ nếu thích

 

Cơm cà chua Nhật Bản: Vừa tiện lợi lại dinh dưỡng vô cùng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tran Thi Hong Nhung

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