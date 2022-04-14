Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng!

Còn ít nguyên liệu trong nhà thì làm thử món canh 'tả pí lù' này thôi, đơn giản, chế biến nhanh gọn nhưng siêu ngon.
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CANH QUÂN ĐỘI BUDEAJJEGEA
Nguyên liệu:
- 200gr thịt đóng hộp (Ham)
- 1 củ hành tây
- 1 cây hành baro
- 50gr đậu hộp
- 3-4 cây xúc xích
- 100gr thịt lát mỏng
- 160gr kim chi chua
- 700-800ml nước lạnh/ nước hầm xương
- 1-2 miếng phô mai
- 1-2 gói mì
Gia vị xốt:
- 16gr ớt bột
- 12gr xốt tương ớt Gochujang
- 12gr tương đậu nành lên men
- 12gr tỏi xay nhuyễn
- 15ml nước tương
- Tiêu
Cách làm:
- Sơ chế:
- Hành tây thái lát, hành baro cắt đôi/ cắt khúc, phần lá xanh thái xéo. Kim chi thái nhỏ
- Xúc xích, thịt ham thái lát mỏng
- Trộn đều gia vị xốt lại với nhau
- Xếp hành tây và hành baro xuống dưới nồi, chừa 1 ít để lên trên trang trí, tiếp tục xếp các loại thịt, xúc xích, thịt ham, kim chi, đậu hộp lên trên cho thêm hết phần gia vị nước xốt vào
- Đổ xâm xấp phần nước lạnh/ nước xương hầm, khuấy đều cho tan phần xốt.
- Chờ nước sôi thì cho thêm mì và phô mai vào, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dieu Nguyen