Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng!

Món ngon mỗi ngày 14/04/2022 10:40

Còn ít nguyên liệu trong nhà thì làm thử món canh 'tả pí lù' này thôi, đơn giản, chế biến nhanh gọn nhưng siêu ngon.

CANH QUÂN ĐỘI BUDEAJJEGEA

Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr thịt đóng hộp (Ham) 
  • 1 củ hành tây
  • 1 cây hành baro
  • 50gr đậu hộp
  • 3-4 cây xúc xích
  • 100gr thịt lát mỏng
  • 160gr kim chi chua
  • 700-800ml nước lạnh/ nước hầm xương
  • 1-2 miếng phô mai
  • 1-2 gói mì

Gia vị xốt:

  • 16gr ớt bột
  • 12gr xốt tương ớt Gochujang
  • 12gr tương đậu nành lên men
  • 12gr tỏi xay nhuyễn
  • 15ml nước tương
  • Tiêu

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Hành tây thái lát, hành baro cắt đôi/ cắt khúc, phần lá xanh thái xéo. Kim chi thái nhỏ

- Xúc xích, thịt ham thái lát mỏng

- Trộn đều gia vị xốt lại với nhau

- Xếp hành tây và hành baro xuống dưới nồi, chừa 1 ít để lên trên trang trí, tiếp tục xếp các loại thịt, xúc xích, thịt ham, kim chi, đậu hộp lên trên cho thêm hết phần gia vị nước xốt vào

 

Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng! - Ảnh 2

 

- Đổ xâm xấp phần nước lạnh/ nước xương hầm, khuấy đều cho tan phần xốt.

- Chờ nước sôi thì cho thêm mì và phô mai vào, thưởng thức thôi

  

 

Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng! - Ảnh 3
 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dieu Nguyen

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