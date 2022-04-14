Xúc xích heo kiểu Lào homemade - Món ngon không thể cưỡng lại!

Heo xay nhuyễn, thêm gia vị, làm xúc xích kiểu mới siêu ngon, thử ngay bạn nhé!

Xúc xích heo kiểu Lào ngon khó cưỡng

Nguyên liệu:

500gr nạc vai xay

2 cây sả

1 ít lá hành, thì là, rau mùi

6 củ hành tím

2 trái ớt

3 lá chanh sần

20gr cơm nếp

1 muỗng cafe tiêu đen

1 muỗng cafe đường

1 muỗng canh ớt bột

2 muỗng canh nước tương

2 muỗng canh nước mắm

2 muỗng canh dầu hào

1 chút muối

Cách làm:



- Giã nhuyễn sả, hành, thì là, mùi, hành tím, ớt, lá chanh. Trộn hỗn hợp đã giã nhuyễn cùng thịt băm trong 1 âu lớn.

- Cho cơm nếp, nước mắm, nước tương, dầu hào vào trộn đều. Cuối cùng cho tiêu và muối vào nhào đến khi hỗn hợp nhuyễn.

- Nhồi hỗn hợp vào túi làm xúc xích, dùng tay dàn đều, dùng tăm chọc những lỗ nhỏ trên vỏ xúc xích để xúc xích đỡ bị nổ khi nấu.

- Hấp xúc xích trong vòng 10-15 phút. Sau đó, thoa 1 ít dầu lên xúc xích và nướng trên vỉ than cho đến khi xúc xích có màu vàng nâu là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vitamin VinhHa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-xich-heo-kieu-lao-homemade-mon-ngon-khong-the-cuong-lai-462150.html