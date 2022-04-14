Xúc xích heo kiểu Lào homemade - Món ngon không thể cưỡng lại!

Heo xay nhuyễn, thêm gia vị, làm xúc xích kiểu mới siêu ngon, thử ngay bạn nhé!
- Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng!
- Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích!
Xúc xích heo kiểu Lào ngon khó cưỡng
Nguyên liệu:
- 500gr nạc vai xay
- 2 cây sả
- 1 ít lá hành, thì là, rau mùi
- 6 củ hành tím
- 2 trái ớt
- 3 lá chanh sần
- 20gr cơm nếp
- 1 muỗng cafe tiêu đen
- 1 muỗng cafe đường
- 1 muỗng canh ớt bột
- 2 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng canh dầu hào
- 1 chút muối
Cách làm:
- Giã nhuyễn sả, hành, thì là, mùi, hành tím, ớt, lá chanh. Trộn hỗn hợp đã giã nhuyễn cùng thịt băm trong 1 âu lớn.
- Cho cơm nếp, nước mắm, nước tương, dầu hào vào trộn đều. Cuối cùng cho tiêu và muối vào nhào đến khi hỗn hợp nhuyễn.
- Nhồi hỗn hợp vào túi làm xúc xích, dùng tay dàn đều, dùng tăm chọc những lỗ nhỏ trên vỏ xúc xích để xúc xích đỡ bị nổ khi nấu.
- Hấp xúc xích trong vòng 10-15 phút. Sau đó, thoa 1 ít dầu lên xúc xích và nướng trên vỉ than cho đến khi xúc xích có màu vàng nâu là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vitamin VinhHa