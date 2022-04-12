Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích!

Bào sợi xoài mỏng, thêm khô bò, ruốc ngon mê ly

XOÀI TRỘN BÒ KHÔ

Nguyên liệu:

Xoài non

Đậu phộng rang

Khô gà cháy tỏi

Rau thơm

Gia vị: nước mắm, tỏi, ớt, đường, bột ngọt, tương ớt

Cách làm:



- Xoài non bào vỏ, bỏ hạt, cắt mỏng ngâm nước đá xoài giòn hơn

- Giã chén mắm, tỏi, đường, bột ngọt, thêm tương ớt để sánh hơn

- Đậu phộng rang chín, cà vỏ, đập dập

- Rửa sạch rau thơm

Trình bày:

- Vớt xoài để ráo, trộn chung xoài với nước xốt, rắc rau thơm, đậu phộng, thêm khô gà/ bò nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb MaiTrang Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoai-non-tron-full-toping-chua-chua-sieu-kich-thich-461653.html