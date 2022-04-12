Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 20:52

Bào sợi xoài mỏng, thêm khô bò, ruốc ngon mê ly

XOÀI TRỘN BÒ KHÔ

Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Xoài non 
  • Đậu phộng rang
  • Khô gà cháy tỏi
  • Rau thơm
  • Gia vị: nước mắm, tỏi, ớt, đường, bột ngọt, tương ớt

Cách làm:

- Xoài non bào vỏ, bỏ hạt, cắt mỏng ngâm nước đá xoài giòn hơn

 

Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích! - Ảnh 2

 

- Giã chén mắm, tỏi, đường, bột ngọt, thêm tương ớt để sánh hơn

 

Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích! - Ảnh 3

 

- Đậu phộng rang chín, cà vỏ, đập dập

- Rửa sạch rau thơm

  • Trình bày:

- Vớt xoài để ráo, trộn chung xoài với nước xốt, rắc rau thơm, đậu phộng, thêm khô gà/ bò nếu thích

 

Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb MaiTrang Pham

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