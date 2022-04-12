Xoài non trộn full toping chua chua siêu kích thích!

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XOÀI TRỘN BÒ KHÔ
Nguyên liệu:
- Xoài non
- Đậu phộng rang
- Khô gà cháy tỏi
- Rau thơm
- Gia vị: nước mắm, tỏi, ớt, đường, bột ngọt, tương ớt
Cách làm:
- Xoài non bào vỏ, bỏ hạt, cắt mỏng ngâm nước đá xoài giòn hơn
- Giã chén mắm, tỏi, đường, bột ngọt, thêm tương ớt để sánh hơn
- Đậu phộng rang chín, cà vỏ, đập dập
- Rửa sạch rau thơm
- Trình bày:
- Vớt xoài để ráo, trộn chung xoài với nước xốt, rắc rau thơm, đậu phộng, thêm khô gà/ bò nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb MaiTrang Pham