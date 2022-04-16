Bún chay thanh đạm, đổi khẩu vị cho bữa ăn thêm ngon miệng!

Làm bún xào với nhiều rau củ quả, giòn ngon, không ngấy dầu cho cả nhà thưởng thức nha.
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BÚN CHAY
Nguyên liệu:
- Bún
- Đậu phụ
- Phù trúc
- Nấm
- Rau củ quả: thơm, cà chua, bắp su trắng, cà rốt, su su, củ cải, bí đỏ….
- Gia vị: Nước tương, xì dầu, bột nêm chay, muối, đường, sa tế chay, tiêu, ớt, hành, chao
- Bánh tráng chiên giòn, đậu phộng rang chín
- Rau ăn kèm: xà lách, giá tươi, rau thơm, diếp cá, rau quế…
Cách làm:
- Đậu phụ cắt nhỏ và chiên vàng
- Phù trúc cắt khúc
- Các loại rau củ quả sơ chế và cắt miếng vừa ăn
- Nấu nước dùng với bắp su trắng, cho nước và bắp su trắng cắt nhỏ vào nấu cùng lúc để ngọt nước
- Phi thơm dầu và hành, cho lần lượt từng loại rau củ quả vào xào chín, thêm vào các gia vị gồm nước tương, xì dầu, muối, đường, tiêu, sa tế chay, hạt nêm chay. Sau đó cho toàn bộ vào nồi nước dùng, thêm khuôn đậu, phù trúc, cà chua vào và nêm nếm vừa miệng
- Ăn kèm với chao, nước tương, rau sống, đậu phộng rang và bánh tráng chiên giòn nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thao Ngo Phuong