Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài!

Mực giòn ngọt, nước dùng trong vắt. Húp miếng nước, hòa quyện với sợi hủ tiếu siêu đã

HỦ TIẾU MỰC

Nguyên liệu:

400gr mực

400gr xương heo

200gr thịt ba chỉ

200gr tôm

2 củ hành tây

1 củ cải trắng

1 con khô mực

Sợi hủ tiếu

Rau ăn kèm: cần tây, giá, cải cúc, hẹ,...

cần tây, giá, cải cúc, hẹ,... Gia vị: hành, tỏi, tiêu, nước mắm, muối, đường, bột ngọt

Cách làm:



Sơ chế nguyên liệu:

- Rau cắt gốc, nhặt bỏ lá già và sâu, củ cải gọt vỏ cắt khoanh tròn

- Tôm cắt bỏ đầu, mực làm sạch ruột bỏ túi mực

- Hành tây, hành tím, khô mực đem nướng cho thơm

- Thịt ba chỉ rửa qua nước muối, băm nhuyễn cùng đầu hành, chút tiêu, hạt nêm bột ngọt.

- Xương heo rửa nước muối cho sạch, cho vào nồi luộc sơ qua để loại bỏ tạp chất

- Cho phần xương heo đã luộc cho vào nồi với 2 lit nước lạnh, thêm hành tây và hành tím nướng, ninh khoảng 1 tiếng.

- Khi xương mềm cho thêm củ cải trắng vào hầm, thêm 1 viên đường phèn, tiếp đến cho rễ ngò, khô mực, thịt băm vo viên vào nồi nước lèo.

- Nêm vào nồi 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng bột ngọt, nêm nếm lại và cho thêm gia vị để vừa khẩu vị gia đình.

- Để lửa nhỏ thêm 30 phút thì cho tôm và mực tươi vào nấu thêm 3 phút thì tắt bếp.

Trình bày và thưởng thức:

- Khi ăn thì cho hủ tiếu và giá trụng qua nước sôi khoảng 1 phút rồi cho vào tô,xếp thêm tôm - mực - thịt heo, cho chút tỏi phi và hẹ, tiêu xay rồi chan nước lèo và thưởng thức, thêm trứng gà chần nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Thùy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hu-tieu-muc-ngot-thanh-muc-tuoi-roi-nang-luong-cho-ca-ngay-dai-462323.html