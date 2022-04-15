Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài!

Mực giòn ngọt, nước dùng trong vắt. Húp miếng nước, hòa quyện với sợi hủ tiếu siêu đã
- Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ!
- Đổi khẩu vị cho gia đình với món miến trộn tôm thịt dễ làm!
HỦ TIẾU MỰC
Nguyên liệu:
- 400gr mực
- 400gr xương heo
- 200gr thịt ba chỉ
- 200gr tôm
- 2 củ hành tây
- 1 củ cải trắng
- 1 con khô mực
- Sợi hủ tiếu
- Rau ăn kèm: cần tây, giá, cải cúc, hẹ,...
- Gia vị: hành, tỏi, tiêu, nước mắm, muối, đường, bột ngọt
Cách làm:
- Sơ chế nguyên liệu:
- Rau cắt gốc, nhặt bỏ lá già và sâu, củ cải gọt vỏ cắt khoanh tròn
- Tôm cắt bỏ đầu, mực làm sạch ruột bỏ túi mực
- Hành tây, hành tím, khô mực đem nướng cho thơm
- Thịt ba chỉ rửa qua nước muối, băm nhuyễn cùng đầu hành, chút tiêu, hạt nêm bột ngọt.
- Xương heo rửa nước muối cho sạch, cho vào nồi luộc sơ qua để loại bỏ tạp chất
- Cho phần xương heo đã luộc cho vào nồi với 2 lit nước lạnh, thêm hành tây và hành tím nướng, ninh khoảng 1 tiếng.
- Khi xương mềm cho thêm củ cải trắng vào hầm, thêm 1 viên đường phèn, tiếp đến cho rễ ngò, khô mực, thịt băm vo viên vào nồi nước lèo.
- Nêm vào nồi 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng bột ngọt, nêm nếm lại và cho thêm gia vị để vừa khẩu vị gia đình.
- Để lửa nhỏ thêm 30 phút thì cho tôm và mực tươi vào nấu thêm 3 phút thì tắt bếp.
- Trình bày và thưởng thức:
- Khi ăn thì cho hủ tiếu và giá trụng qua nước sôi khoảng 1 phút rồi cho vào tô,xếp thêm tôm - mực - thịt heo, cho chút tỏi phi và hẹ, tiêu xay rồi chan nước lèo và thưởng thức, thêm trứng gà chần nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Thùy