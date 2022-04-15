Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài!

Món ngon mỗi ngày 15/04/2022 12:03

Mực giòn ngọt, nước dùng trong vắt. Húp miếng nước, hòa quyện với sợi hủ tiếu siêu đã

HỦ TIẾU MỰC

Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr mực 
  • 400gr xương heo 
  • 200gr thịt ba chỉ 
  • 200gr tôm 
  • 2 củ hành tây
  • 1 củ cải trắng 
  • 1 con khô mực 
  • Sợi hủ tiếu
  • Rau ăn kèm: cần tây, giá, cải cúc, hẹ,...
  • Gia vị: hành, tỏi, tiêu, nước mắm, muối, đường, bột ngọt
Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài! - Ảnh 2

Cách làm:

  • Sơ chế nguyên liệu:

- Rau cắt gốc, nhặt bỏ lá già và sâu, củ cải gọt vỏ cắt khoanh tròn

- Tôm cắt bỏ đầu, mực làm sạch ruột bỏ túi mực

- Hành tây, hành tím, khô mực đem nướng cho thơm

- Thịt ba chỉ rửa qua nước muối, băm nhuyễn cùng đầu hành, chút tiêu, hạt nêm bột ngọt.

- Xương heo rửa nước muối cho sạch, cho vào nồi luộc sơ qua để loại bỏ tạp chất

- Cho phần xương heo đã luộc cho vào nồi với 2 lit nước lạnh, thêm hành tây và hành tím nướng, ninh khoảng 1 tiếng.

- Khi xương mềm cho thêm củ cải trắng vào hầm, thêm 1 viên đường phèn, tiếp đến cho rễ ngò, khô mực, thịt băm vo viên vào nồi nước lèo.

- Nêm vào nồi 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng bột ngọt, nêm nếm lại và cho thêm gia vị để vừa khẩu vị gia đình.

- Để lửa nhỏ thêm 30 phút thì cho tôm và mực tươi vào nấu thêm 3 phút thì tắt bếp.

  • Trình bày và thưởng thức:

- Khi ăn thì cho hủ tiếu và giá trụng qua nước sôi khoảng 1 phút rồi cho vào tô,xếp thêm tôm - mực - thịt heo, cho chút tỏi phi và hẹ, tiêu xay rồi chan nước lèo và thưởng thức, thêm trứng gà chần nếu thích

 

Hủ tiếu mực ngọt thanh - Mực tươi rói, năng lượng cho cả ngày dài! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Hoàng Thùy

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