Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi!

Xương ống hầm vừa đủ, thịt mềm, nước dùng đậm đà. Làm hủ tiếu ăn siêu ngon, hơn cả ngoài hàng.

HỦ TIẾU NAM VANG

Nguyên liệu:

Xương ống

3 con khô mực

50gr tôm khô

50gr củ cải muối

1/4 củ cải trắng

500gr thịt thăn heo

200gr thịt heo xay

Tôm

Trứng cút

Hành lá

Hẹ, rau tần ô, giá

Tỏi phi

Cách làm:



- Xương heo rửa sạch cho vào lò bếp ga nướng trên lửa cho hơi cháy vàng.

- Khô mực, tôm khô, cải muối, củ cải trắng nướng xém vàng

- Bắt nồi nước lên bếp cho xương heo, khô mực, tôm khô, củ cải muối và củ cải trắng vào nấu. Ninh khoảng 2 tiếng cho thịt mềm

- Nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị gia đình.

- Thịt rửa sạch cho vào nồi nước dùng nấu chín

- Vớt xương heo, khô mực tôm khô ra nêm nếm vừa ăn.

- Cho hủ tiếu vào tô thịt thái lát vừa ăn xếp lên, chan nước dùng vào, thêm 1 ít hành lá, hành phi vào và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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