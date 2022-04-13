Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi!

Xương ống hầm vừa đủ, thịt mềm, nước dùng đậm đà. Làm hủ tiếu ăn siêu ngon, hơn cả ngoài hàng.
- Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý!
- Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!
HỦ TIẾU NAM VANG
Nguyên liệu:
- Xương ống
- 3 con khô mực
- 50gr tôm khô
- 50gr củ cải muối
- 1/4 củ cải trắng
- 500gr thịt thăn heo
- 200gr thịt heo xay
- Tôm
- Trứng cút
- Hành lá
- Hẹ, rau tần ô, giá
- Tỏi phi
Cách làm:
- Xương heo rửa sạch cho vào lò bếp ga nướng trên lửa cho hơi cháy vàng.
- Khô mực, tôm khô, cải muối, củ cải trắng nướng xém vàng
- Bắt nồi nước lên bếp cho xương heo, khô mực, tôm khô, củ cải muối và củ cải trắng vào nấu. Ninh khoảng 2 tiếng cho thịt mềm
- Nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị gia đình.
- Thịt rửa sạch cho vào nồi nước dùng nấu chín
- Vớt xương heo, khô mực tôm khô ra nêm nếm vừa ăn.
- Cho hủ tiếu vào tô thịt thái lát vừa ăn xếp lên, chan nước dùng vào, thêm 1 ít hành lá, hành phi vào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado