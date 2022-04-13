Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi!

Món ngon mỗi ngày 13/04/2022 11:57

Xương ống hầm vừa đủ, thịt mềm, nước dùng đậm đà. Làm hủ tiếu ăn siêu ngon, hơn cả ngoài hàng.

HỦ TIẾU NAM VANG

Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Xương ống 
  • 3 con khô mực
  • 50gr tôm khô 
  • 50gr củ cải muối
  •  1/4 củ cải trắng
  • 500gr thịt thăn heo
  • 200gr thịt heo xay
  • Tôm
  • Trứng cút
  • Hành lá
  • Hẹ, rau tần ô, giá
  • Tỏi phi

Cách làm:

- Xương heo rửa sạch cho vào lò bếp ga nướng trên lửa cho hơi cháy vàng.

- Khô mực, tôm khô, cải muối, củ cải trắng nướng xém vàng

- Bắt nồi nước lên bếp cho xương heo, khô mực, tôm khô, củ cải muối và củ cải trắng vào nấu. Ninh khoảng 2 tiếng cho thịt mềm

- Nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị gia đình. 

 

Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi! - Ảnh 2

 

-  Thịt rửa sạch cho vào nồi nước dùng nấu chín

- Vớt xương heo, khô mực tôm khô ra nêm nếm vừa ăn.

- Cho hủ tiếu vào tô thịt thái lát vừa ăn xếp lên, chan nước dùng vào, thêm 1 ít hành lá, hành phi vào và thưởng thức

 

Bí quyết nấu hủ tiếu Nam Vang ngọt thịt, nước dùng đậm đà - Thơm nức mũi mùi tỏi phi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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