Bánh đúc yến mạch lạ miệng - Ăn vui miệng, mát mát siêu hợp với tiết trời nóng bức!

Món ngon mỗi ngày 05/04/2022 08:50

Làm bánh đúc yến mạch, vừa lạ vừa quen, cách làm siêu dễ và tiện lợi

BÁNH ĐÚC YẾN MẠCH

Bánh đúc yến mạch lạ miệng - Ăn vui miệng, mát mát siêu hợp với tiết trời nóng bức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 chén yến mạch cán dẹt
  • 1 bát tô nước dùng ngâm yến mạch
  • 600ml nước lọc
  • Thịt nạc dăm xay
  • Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở, xay/băm nhỏ
  • 100ml nước ngâm nấm hương
  • Gia vị: hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm, hành tím, dầu ăn olive

Cách làm:

- Yến mạch ngâm 2-3 tiếng

- Sau đó đổ yến mạch ra rây lọc rửa bớt nhớt, cho yến mạch _ 600ml nước, nước ngâm nấm hương vào máy xay, xay mịn.

Sau đó lọc qua rây lọc

- Tiếp theo cho hỗn hợp vừa lọc vào nồi đun lửa to, vừa đun vừa khuấy đều tay tới khi thấy bột nặng tay tiếp tục khuấy và để lửa vừa nhé.

 

Bánh đúc yến mạch lạ miệng - Ăn vui miệng, mát mát siêu hợp với tiết trời nóng bức! - Ảnh 2

 

- Cho thêm 1 thìa dầu olive vào nồi khuấy đều, cho nồi bánh đúc để riêng cho nguội bớt.

  • Phần thịt ăn kèm bánh đúc:

- Cho dầu olive vào chảo, phi hành thơm cho thịt xay vào đảo đều tới khi thịt săn, cho tiếp mộc nhĩ + nấm hương xay/băm nhỏ vào, nêm nếm với 1 muỗng dầu hào chay, chút tiêu là xong.

  • Nước mắm chan bánh đúc:

- Cho 150ml nước lọc vào trong nồi, thêm vài muỗng đường. 

- Cho thêm 1-2 muỗng nước mắm vào khuấy đều và cho lên bếp đun vừa sôi thì tắt luôn bếp.

- Cho thêm nước cốt chanh nếu thích

- Nêm nếm vừa miệng, sau đó thêm tiêu, rau mùi thái nhỏ, thêm ớt tùy ý

 

Bánh đúc yến mạch lạ miệng - Ăn vui miệng, mát mát siêu hợp với tiết trời nóng bức! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Loan Trần

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