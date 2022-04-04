Gỏi xoài tôm thịt - Sự kết hợp vui miệng, ăn siêu đã!

Thay thế đu đủ, xoài chua kết hợp với tôm thịt, làm gỏi ăn siêu cuốn

NỘM GỎI XOÀI TÔM THỊT

Nguyên liệu:

200gr tôm tươi

200gr thịt ba rọi/nạc vai

2 trái dưa leo

500gr xoài tượng

1 củ cà rốt

Rau răm, rau kinh giới

Gia vị: Nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu, tỏi, dầu ăn

Nước mắm, bột ngọt, đường, tiêu, tỏi, dầu ăn 100gr đậu phộng rang

100gr bánh phồng tôm

Cách làm:



Sơ chế rau củ quả:

- Rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi rau củ quả

- Tỏi và ớt bằm nhỏ

- Tôm thịt rửa sạch rồi luộc chín. Sau khi chín thì tôm chẻ đôi, còn thịt thì thái sợi nhỏ

- Xoài, cà rốt, dưa leo cho vào âu trộn cùng 1 muỗng đường cho mềm. Sau 15 phút thì chắt nước đi, cho thịt, tôm vào

- Phồng tôm chiên vớt ra rổ, lót giấy ăn cho thấm bớt dầu

- Chắt bớt dầu ra, để lại khoảng 1 muỗng canh dầu đun nóng, cho tỏi bằm vào phi thơm rồi chút vào âu gỏi

- Pha nước mắm trộn gỏi:

100ml nước mắm

200gr đường

1 trái ớt băm nhuyễn

- Nước mắm vừa pha tưới đều vào âu gỏi xoài vừa đủ. Cho rau răm, kinh giới cắt khúc 2cm, 1/2 đậu phộng rang rồi trộn nhẹ tay lên cho đều.

- Cho gỏi ra dĩa rắc đậu phộng rang còn lại, rau kinh giới và một ít tiêu lên trên rồi xếp phông tôm xung quanh là hoàn thành

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kim Tuyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-xoai-tom-thit-su-ket-hop-vui-mieng-an-sieu-da-460102.html