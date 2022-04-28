Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc!

- Nướng hành tây 10 phút và gừng, hành củ 5 phút trong nồi chiên không dầu.

- Đuôi bò rửa với rượu cho hết mùi hôi, rồi chặt nhỏ thành từng đoạn vừa ăn.

- Cho toàn bộ đuôi bò vài nồi áp suất, thêm sả bẻ đôi và hành tây, hành củ, gừng đã nướng vào chung.

- Đổ nước ngập và hầm áp suất trong 15 phút.

- Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu trong gói thuốc bắc, rồi để ráo.

- Xả van khí của nồi áp suất, thêm gói thuốc bắc vào nồi rồi lại hầm áp suất thêm 5 phút.

- Xả hết khí trong nồi áp suất, nêm nếm lại nước lẩu với 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng café muối và 1 muỗng canh đường phèn.

- Cho đuôi bò hầm thuốc bắc ra nồi lẩu.

Sơ chế rau – nấm nhúng lẩu:

- Các loại rau (cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau má) nhặt bỏ lá già, úa rồi rửa sạch và cắt khúc ngắn.

- Các loại nấm (kim châm, đùi gà) gọt bỏ chân nấm, rửa với nước muối.

- Mướp bào vỏ và cắt lát.

- Đậu hủ cắt viên quân cờ.

Cách pha chao chấm:

- Giã nhuyễn tỏi và ớt, thêm 1 muỗng café sữa đặc rồi tán nhuyễn 2 viên chao trắng

Trình bày và thưởng thức:

- Bày nồi lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc ra bàn ăn, cùng với các loại rau – nấm, đậu hũ và mì vàng.

- Mở bếp đun nóng lại nước lẩu và nhúng rau, mì ăn kèm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xu Li