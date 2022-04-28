Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc!

Đuôi bò hầm mềm, nước dùng đậm đà, chấm với chao ăn siêu đã
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LẨU ĐUÔI BÒ HẦM THUỐC BẮC
Nguyên liệu:
- 2kg đuôi bò
- Gói thuốc bắc
- 1 nhánh gừng
- 5 củ hành tím
- 10 tép sả
- 1 củ hành tây
- Rau và nấm nhúng lẩu: cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau má, mướp, nấm kim châm, nấm đùi gà…
- Đậu hũ
- Mì trứng
Cách làm:
- Sơ chế đuôi bò:
- Đuôi bò rửa với rượu cho hết mùi hôi, rồi chặt nhỏ thành từng đoạn vừa ăn.
- Hầm đuôi bò:
- Nướng hành tây 10 phút và gừng, hành củ 5 phút trong nồi chiên không dầu.
- Cho toàn bộ đuôi bò vài nồi áp suất, thêm sả bẻ đôi và hành tây, hành củ, gừng đã nướng vào chung.
- Đổ nước ngập và hầm áp suất trong 15 phút.
- Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu trong gói thuốc bắc, rồi để ráo.
- Xả van khí của nồi áp suất, thêm gói thuốc bắc vào nồi rồi lại hầm áp suất thêm 5 phút.
- Xả hết khí trong nồi áp suất, nêm nếm lại nước lẩu với 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng café muối và 1 muỗng canh đường phèn.
- Cho đuôi bò hầm thuốc bắc ra nồi lẩu.
- Sơ chế rau – nấm nhúng lẩu:
- Các loại rau (cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau má) nhặt bỏ lá già, úa rồi rửa sạch và cắt khúc ngắn.
- Các loại nấm (kim châm, đùi gà) gọt bỏ chân nấm, rửa với nước muối.
- Mướp bào vỏ và cắt lát.
- Đậu hủ cắt viên quân cờ.
- Cách pha chao chấm:
- Giã nhuyễn tỏi và ớt, thêm 1 muỗng café sữa đặc rồi tán nhuyễn 2 viên chao trắng
- Trình bày và thưởng thức:
- Bày nồi lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc ra bàn ăn, cùng với các loại rau – nấm, đậu hũ và mì vàng.
- Mở bếp đun nóng lại nước lẩu và nhúng rau, mì ăn kèm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xu Li