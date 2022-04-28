Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc!

Món ngon mỗi ngày 28/04/2022 09:34

Đuôi bò hầm mềm, nước dùng đậm đà, chấm với chao ăn siêu đã

LẨU ĐUÔI BÒ HẦM THUỐC BẮC

Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2kg đuôi bò 
  • Gói thuốc bắc
  • 1 nhánh gừng
  • 5 củ hành tím
  • 10 tép sả 
  • 1 củ hành tây 
  • Rau và nấm nhúng lẩu: cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau má, mướp, nấm kim châm, nấm đùi gà…
  • Đậu hũ
  • Mì trứng

Cách làm:

  • Sơ chế đuôi bò:

- Đuôi bò rửa với rượu cho hết mùi hôi, rồi chặt nhỏ thành từng đoạn vừa ăn.

  • Hầm đuôi bò:

- Nướng hành tây 10 phút và gừng, hành củ 5 phút trong nồi chiên không dầu.

- Cho toàn bộ đuôi bò vài nồi áp suất, thêm sả bẻ đôi và hành tây, hành củ, gừng đã nướng vào chung.

 

Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc! - Ảnh 2

 

- Đổ nước ngập và hầm áp suất trong 15 phút.

- Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu trong gói thuốc bắc, rồi để ráo.

- Xả van khí của nồi áp suất, thêm gói thuốc bắc vào nồi rồi lại hầm áp suất thêm 5 phút.

- Xả hết khí trong nồi áp suất, nêm nếm lại nước lẩu với 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng café muối và 1 muỗng canh đường phèn. 

- Cho đuôi bò hầm thuốc bắc ra nồi lẩu.

  • Sơ chế rau – nấm nhúng lẩu:

- Các loại rau (cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau má) nhặt bỏ lá già, úa rồi rửa sạch và cắt khúc ngắn.

- Các loại nấm (kim châm, đùi gà) gọt bỏ chân nấm, rửa với nước muối.

- Mướp bào vỏ và cắt lát.

- Đậu hủ cắt viên quân cờ.

 

Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc! - Ảnh 3

  •  Cách pha chao chấm:

- Giã nhuyễn tỏi và ớt, thêm 1 muỗng café sữa đặc rồi tán nhuyễn 2 viên chao trắng 

 

Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc! - Ảnh 4

  • Trình bày và thưởng thức:

- Bày nồi lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc ra bàn ăn, cùng với các loại rau – nấm, đậu hũ và mì vàng.

- Mở bếp đun nóng lại nước lẩu và nhúng rau, mì ăn kèm.

 

Lẩu đuôi bò hầm thuốc bắc thanh dịu - Bồi bổ sau ngày làm việc mệt nhọc! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Xu Li

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