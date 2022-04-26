Bánh xèo Quảng Nam - Ăn một lần là ghiền!

Bánh xèo chiên giòn rụm, tôm thịt chất lượng. Ăn với nước mắm siêu đã.
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BÁNH XÈO - BÁNH CĂN
Nguyên liệu:
- 2kg bột gạo xay có nước
- 10gr bột chiên giòn
- Lá hẹ
- 1 muỗng cafe bột nghệ
- Tôm, thịt, trứng….
- Dầu/ mỡ heo
- Giá đậu xanh
- Rau ăn kèm: xà lách, dưa leo, cải mầm, rau húng, quế, chuối chát
Cách làm:
- Đúc bánh:
- Cho bột gạo xay vào thau cùng bột chiên giòn, bột nghệ, 5 quả trứng gà và ít lá hẹ cắt nhỏ, khuấy đều lên để bột nghỉ
- Thịt ba chỉ cắt lát mỏng cho vào chảo cùng ít dầu chiên cháy cạnh cho ra bớt mỡ, đổ thịt ra chén
- Tôm ướp xíu hạt nêm và tiêu xào sơ, cho ra chén
- Thịt bò xắt lát ướp cùng xíu tỏi, tiêu, hạt nêm để vào bát
- Cho chảo lên bếp thật nóng, cho dầu/ mỡ lợn vào, khuấy bột rồi đổ vào chảo lắng đều mặt. Đậy nắp vung khoảng 1 phút xong cho thịt, tôm, thịt bò và ít giá vào đậy nắp vung lại. Chiên bánh đến khi thấy vàng đều thì đổ bánh ra dĩa
- Nước chấm:
- 1 chén nước mắm 30 độ đạm + 2 chén nước lọc + 1 chén đường + 5 trái tắc
- Khuấy đều cho hoà tan rồi cho tỏi ớt xay vào tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Lành