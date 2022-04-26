Bánh xèo Quảng Nam - Ăn một lần là ghiền!

Bánh xèo chiên giòn rụm, tôm thịt chất lượng. Ăn với nước mắm siêu đã.

BÁNH XÈO - BÁNH CĂN

Nguyên liệu:

2kg bột gạo xay có nước

10gr bột chiên giòn

Lá hẹ

1 muỗng cafe bột nghệ

Tôm, thịt, trứng….

Dầu/ mỡ heo

Giá đậu xanh

Rau ăn kèm: xà lách, dưa leo, cải mầm, rau húng, quế, chuối chát

Cách làm:

Đúc bánh:

- Cho bột gạo xay vào thau cùng bột chiên giòn, bột nghệ, 5 quả trứng gà và ít lá hẹ cắt nhỏ, khuấy đều lên để bột nghỉ

- Thịt ba chỉ cắt lát mỏng cho vào chảo cùng ít dầu chiên cháy cạnh cho ra bớt mỡ, đổ thịt ra chén

- Tôm ướp xíu hạt nêm và tiêu xào sơ, cho ra chén

- Thịt bò xắt lát ướp cùng xíu tỏi, tiêu, hạt nêm để vào bát

- Cho chảo lên bếp thật nóng, cho dầu/ mỡ lợn vào, khuấy bột rồi đổ vào chảo lắng đều mặt. Đậy nắp vung khoảng 1 phút xong cho thịt, tôm, thịt bò và ít giá vào đậy nắp vung lại. Chiên bánh đến khi thấy vàng đều thì đổ bánh ra dĩa

Nước chấm:

- 1 chén nước mắm 30 độ đạm + 2 chén nước lọc + 1 chén đường + 5 trái tắc

- Khuấy đều cho hoà tan rồi cho tỏi ớt xay vào tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Lành

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-xeo-quang-nam-an-mot-lan-la-ghien-464561.html