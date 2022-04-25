Bánh bao tạo hình trái ổi siêu dễ thương - Bánh vừa hấp chín, thơm mịn, mềm tan!

Làm bánh bao tại nhà, cách tạo hình siêu đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian

BÁNH BAO TẠO HÌNH QUẢ ỔI

Nguyên liệu:

200gr bột mì đa dụng

2gr men nở

20gr đường bột

120ml sữa tươi không đường

1 muỗng dầu ăn

1 muỗng sữa đặc

Cách làm:



NHỒI BỘT:

- Trộn đều bột mì, men nở, đường bột.

- Sữa đặc pha cùng sữa tươi không đường và trộn vào bột, thêm dầu ăn và ủ 5 phút. Sau đó nhồi bột.

- Chia bột thành 2 khối, to và nhỏ, khối to mình nhồi với phẩm màu xanh, khối nhỏ nhồi không.

- Nhồi đến khi bột bớt dính tay, hơi mịn thì đem ủ 40-60 phút

TẠO HÌNH:

- Sau khi ủ mang bột ra tạo hình, mình tạo hình giống tạo hình quả cam.

- Mỗi quả gồm 2 lớp, lớp trắng là nhân, lớp xanh là vỏ.

- Lấy tăm chọc quanh bánh để tạo lớp rỗ.

- Sau khi tạo hình xong ủ thêm 15 phút nữa thì mang bánh đi hấp.

HẤP BÁNH:

- Đun sôi nước, hấp bánh 10 phút ở lửa nhỏ.

- Sau đó tắt bếp, để thêm 2-3 phút và mở vung từ từ.

- Lấy đầu đũa ấn vào giữa bánh tạo cuống, làm khi ấm sẽ tạo ra các nếp nhăn quanh mép cuống nhìn tự nhiên hơn.

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Mỡ Wasabi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bao-tao-hinh-trai-oi-sieu-de-thuong-banh-vua-hap-chin-thom-min-mem-tan-464320.html