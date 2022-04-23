Bột lọc nhân đậu và tôm thịt dai dai, hòa quyện vị nước mắm chua ngọt, ăn 'cuốn' không thể tả!

- Tiếp theo đem hành lá xắt nhuyễn, hành tím 1 nửa băm nhuyễn và 1 nửa bào mỏng để làm hành phi, ớt và tỏi bằm nhuyễn.

- Ướp gia vị vào tôm, thịt: 1 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe hạt nêm. Ướp nhân trong khoảng 15-20 phút là được.

- Đậu xanh vo sạch, hấp chín. Đậu chín thì tán nhuyễn. Cho 1 muỗng dầu ăn vào chảo nóng, cho đậu xanh tán nhuyễn vào xào thơm. Nêm thêm tiêu, hạt nêm, đường và đảo đều tay đến khi thấy đậu không còn dính vào lòng chảo thì tắt bếp, để nguội.

- Sau khi tôm và thịt đã ngấm gia vị thì bắc chảo lên bếp phi thơm hành tỏi băm, sau đó cho tôm vào xào. Khi xào nhân thì cho 2 muỗng dầu điều vào để nhân tôm có màu đẹp hơn. Tương tự xào thịt giống như xào tôm

Làm vỏ bánh:

- Đổ một ít nước sôi vào nồi để nhào bột. Lấy ra một ít bột để làm bột áo. Sau khi nước đã sôi thì chế từ từ nước vào bột rồi khuấy đều. Chế đến khi nào thấy đủ thì lấy tay nhào bột.

- Nhào bột cho đến khi bột thật mịn.

Nặn bánh:

- Véo nhỏ từng cục bột bằng 2 đốt ngón tay. Cán/ nặn thành hình tròn. Sau đó để nhân vào giữa và gập lại.

- Sau khi gập lại, vén viền bánh thật khéo sao cho chúng dính vào nhau để nhân không bị rơi ra là hoàn thành chiếc bánh.

Luộc bánh:

- Đặt một nồi nước lên bếp đun sôi. Sau khi nặn hết phần bột bánh bạn cho chúng vào nồi nước sôi. Khi thấy bánh nổi lên và màu bánh trong là bánh chín. Sau đó lấy bánh ra cho vào nước lạnh để bánh không bị dính và vớt bánh ra.

Làm mỡ hành và nước mắm chấm:

- Đun nóng dầu, cho hành tím vào phi vàng, sau đó vớt ra. Hành lá thái nhuyễn. Lấy dầu vừa làm hành phi lúc còn nóng rồi cho vào tô hành lá và khuấy đều là được phần mỡ hành. Sau đó đem mỡ hành rưới lên từng chiếc bánh bột lọc đã được để nguội.

Pha nước chấm:

- Cho vào chén 5 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 6 muỗng nước lọc, 2 muỗng nước cốt chanh. Nếm vừa vị, thêm tỏi ớt tùy thích

Hoàn thành:

- Xếp bánh ra đĩa kèm thêm bát nước chấm chua ngọt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thanh Thoa