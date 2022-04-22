Đuôi heo chiên giòn xóc mắm tắc sả ớt - Món ngon ăn mãi không ngán!

Đuôi heo chiên giòn rụm, hòa quyện với vị nước mắm chua ngọt, thơm thơm của vị sả siêu đã
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ĐUÔI HEO CHIÊN GIÒN XÓC SẢ TẮC
Nguyên liệu:
- Đuôi heo
- Sả, tắc
- Gia vị: Nước mắm, đường
- Gia vị phết mặt da: giấm, muối, chanh
- Rau thơm, đồ chua ăn kèm
Cách làm:
- Rửa sạch và luộc đuôi heo với gừng và chút muối trong khoảng 5-7 phút
- Vớt đuôi ra lau sạch, dùng nĩa/ bó xiên que để đâm khắp bề mặt bì.
- Phết hỗn hợp muối, chanh, giấm theo tỉ lệ 1:1:1 lên mặt bì và cho vào nồi chiên không dầu sấy khô nhiệt độ 100 độ trong 20 phút
- Lấy ra phết hỗn hợp lần 2 và tiếp tục cho vào nồi chiên không dầu nhiệt độ 180 độ trong 20 phút lần 1, và 220 độ trong 10-15 phút khi mặt bì vàng và nổ đều.
- Xốt mắm sả tắc:
- Nấu đường, mắm và nước tỉ lệ 2:2:1, khi nước mắm sôi lên và hơi kẹo lại thì tắt bếp để nguội. Cho sả xắt mỏng, ớt vào, thêm nước cốt tắc để nước mắm chua ngọt vừa khẩu vị.
- Chặt đuôi heo khúc vừa ăn và xóc đều với mắm sả tắc. Dùng kèm đồ chua, rau thơm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy