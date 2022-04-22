Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý!

Làm chà bông cá hồi, dinh dưỡng cao, ăn siêu ngon. Thử ngay công thức này nhé!
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RUỐC CÁ HỒI
Nguyên liệu:
- 1kg cá hồi fillet
- 405 củ sả: 4 củ
- 4-5 củ hành tím
- 1 nhánh gừng
- Sữa tươi không đường
- Gia vị: Dầu ăn hữu cơ, nước mắm
- Dụng cụ: 1 chảo chống dính, 1 muôi gỗ, 1 bộ cối chày, hộp thuỷ tinh
Cách làm:
- Cá fillet cắt thành từng khúc vừa, loại bỏ da cá
- Đổ sữa tươi không đường ngập cá khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước, dùng khăn xô sạch thấm khô.
- Xếp cá vào xửng hấp. Xếp xen sả, hành, gừng lẫn cùng cá. Dưới nồi nước cho ít gừng sả.
- Hấp khoảng 20 phút thì cho cá ra rổ, để ráo và nguội.
- Dùng tay bóp nát thịt cá, càng nhỏ càng tốt. Dùng chày giã thật nhỏ chỗ cá này.
- Cho lên chảo chống dính, đế dày, đảo đánh tơi cá, nêm nếm nước mắm vừa ăn
- Khi cá hơi khô, để gần nguội:
- Giã tay thêm 1 lần nữa.
- Hoặc cho vào máy quết, đánh khoảng 1-2 phút là bông tơi.
- Tiếp tục cho vào chảo, thêm dầu ăn, đảo tơi và tới độ khô mong muốn.
- Để ruốc thật nguội và cho vào hũ thuỷ tinh đã làm sạch trước đó bằng cách luộc qua nước sôi để ráo hẳn.
- Bảo quản tủ mát được 15-20 ngày
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc