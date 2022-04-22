Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý!

Món ngon mỗi ngày 22/04/2022 10:34

Làm chà bông cá hồi, dinh dưỡng cao, ăn siêu ngon. Thử ngay công thức này nhé!

RUỐC CÁ HỒI

Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá hồi fillet
  • 405 củ sả: 4 củ
  • 4-5 củ hành tím
  • 1 nhánh gừng
  • Sữa tươi không đường
  • Gia vị: Dầu ăn hữu cơ, nước mắm
  • Dụng cụ: 1 chảo chống dính, 1 muôi gỗ, 1 bộ cối chày, hộp thuỷ tinh

Cách làm:

- Cá fillet cắt thành từng khúc vừa, loại bỏ da cá

- Đổ sữa tươi không đường ngập cá khoảng 30 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước, dùng khăn xô sạch thấm khô.

 

Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý! - Ảnh 2

 

- Xếp cá vào xửng hấp. Xếp xen sả, hành, gừng lẫn cùng cá. Dưới nồi nước cho ít gừng sả.

- Hấp khoảng 20 phút thì cho cá ra rổ, để ráo và nguội.

 

Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý! - Ảnh 3

 

- Dùng tay bóp nát thịt cá, càng nhỏ càng tốt. Dùng chày giã thật nhỏ chỗ cá này.

- Cho lên chảo chống dính, đế dày, đảo đánh tơi cá, nêm nếm nước mắm vừa ăn

- Khi cá hơi khô, để gần nguội:

  • Giã tay thêm 1 lần nữa.
  • Hoặc cho vào máy quết, đánh khoảng 1-2 phút là bông tơi.

- Tiếp tục cho vào chảo, thêm dầu ăn, đảo tơi và tới độ khô mong muốn. 

- Để ruốc thật nguội và cho vào hũ thuỷ tinh đã làm sạch trước đó bằng cách luộc qua nước sôi để ráo hẳn.

- Bảo quản tủ mát được 15-20 ngày

 

Ruốc cá hồi bổ dưỡng, siêu tơi, siêu mịn - Ăn kèm cơm hoặc cháo trắng hết ý! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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