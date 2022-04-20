Súp bí hạt đậu siêu dinh dưỡng cho bữa sáng nhẹ bụng, chất lượng!

Món ngon mỗi ngày 20/04/2022 11:23

Khoai mì nghiền nhuyễn, sánh quyện cùng súp bí siêu béo ngậy, đảm bảo bạn sẽ có ngay bữa sáng cực chất lượng.

SÚP BÍ HẠT ĐẬU VỚI KHOAI MÌ

Súp bí hạt đậu siêu dinh dưỡng cho bữa sáng nhẹ bụng, chất lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr bí hạt đậu
  • 2 củ khoai mì
  • 80gr tôm khô
  • 100gr nấm bào ngư
  • 4 củ hành tím
  • Hành lá, ngò gai, ngò rí
  • Gia vị: hạt nêm knor, bột canh, tiêu
Súp bí hạt đậu siêu dinh dưỡng cho bữa sáng nhẹ bụng, chất lượng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bí hạt đậu cắt dọc làm đôi, dùng muỗng khoét hết phần hột.

- Cho nồi chiên không dầu nướng với 160 độ trong 35 phút

 

- Dùng muỗng nạo thịt bí ra tô, nạo sạch sẽ. 

- Khoai mỳ nạo thành sợi nhỏ

- Phi hành tím cho thơm, cho nấm và tôm đã giã vào xào, bí hạt đậu đã nạo vào trộn đều, cho thêm xíu tiêu rồi tiếp tục cho 1,5L nước. Nấu tới khi nước sôi, nêm thêm: 2/3 muỗng canh knor, 1 muỗng cafe bột canh. 

- Đợi sôi trở lại thì chỉnh lửa nhỏ liu riu và hầm cho khoai chín

- Nêm thêm hành ngò, rắc xíu tiêu nếu thích

 

Súp bí hạt đậu siêu dinh dưỡng cho bữa sáng nhẹ bụng, chất lượng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh

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