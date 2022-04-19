Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng!

Làm chả cá ngần tại nhà, gia vị vừa ăn, đảm bảo đổi gió cho bữa cơm siêu đỉnh.

CHẢ CÁ NGẦN LÁ LỐT

Nguyên liệu:

Cá ngần tươi ngon

Thịt heo xay

Hành tím băm nhuyễn, hành lá cắt nhỏ

Trứng gà

Gia vị: nước mắm, đường, tiêu,…

nước mắm, đường, tiêu,… Lá lốt/ thì là

Cách làm:



- Trộn đều cá ngần cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

- Nặn các phần chả đều nhau

- Đun nóng dầu ở lửa vừa, cho chả vào chiên vàng đều 2 mặt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngoc Tran

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