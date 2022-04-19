Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 10:08

Làm chả cá ngần tại nhà, gia vị vừa ăn, đảm bảo đổi gió cho bữa cơm siêu đỉnh.

CHẢ CÁ NGẦN LÁ LỐT

Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá ngần tươi ngon
  • Thịt heo xay
  • Hành tím băm nhuyễn, hành lá cắt nhỏ
  • Trứng gà
  • Gia vị: nước mắm, đường, tiêu,…
  • Lá lốt/ thì là
Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng! - Ảnh 2

Cách làm:

- Trộn đều cá ngần cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị. Nêm nếm gia vị vừa ăn.

- Nặn các phần chả đều nhau

 

Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng! - Ảnh 3

 

- Đun nóng dầu ở lửa vừa, cho chả vào chiên vàng đều 2 mặt. 

 

Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngoc Tran

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