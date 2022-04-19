Chả cá ngần dai dai - Cuốn bánh tráng ăn lạ miệng!

Làm chả cá ngần tại nhà, gia vị vừa ăn, đảm bảo đổi gió cho bữa cơm siêu đỉnh.
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CHẢ CÁ NGẦN LÁ LỐT
Nguyên liệu:
- Cá ngần tươi ngon
- Thịt heo xay
- Hành tím băm nhuyễn, hành lá cắt nhỏ
- Trứng gà
- Gia vị: nước mắm, đường, tiêu,…
- Lá lốt/ thì là
Cách làm:
- Trộn đều cá ngần cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị. Nêm nếm gia vị vừa ăn.
- Nặn các phần chả đều nhau
- Đun nóng dầu ở lửa vừa, cho chả vào chiên vàng đều 2 mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngoc Tran