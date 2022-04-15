Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 15/04/2022 09:16

Thịt heo chiên giòn rụm, mọng nước. Ăn cùng cơm và xốt là hoàn hảo

 Tonkatsu - Thịt chiên xù

Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/4 cái bắp cải
  • 3-4 trái cà chua bi
  • 300-400gr thịt thăn heo
  • Bột chiên xù
  • Bột mì đa dụng
  • 3 quả trứng

Cách làm:

- Thịt đập dập đều hai mặt

- Bắc chảo, làm nóng chảo và đổ lượng dầu đủ để chiên ngập thịt.

- Chuẩn bị các loại bột ra đĩa.

- Trứng đập vào một đĩa sâu lòng rồi đánh tan.

- Lăn thịt qua bột mì, sau đó nhúng vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.

- Chờ dầu sôi thì thả thịt vào chiên 2 lần cho giòn

- Sau khi chiên vàng hai mặt, để thịt ráo dầu

 

Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'! - Ảnh 2

 

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

 

 

Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Thu Hà

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