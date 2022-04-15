Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'!

Thịt heo chiên giòn rụm, mọng nước. Ăn cùng cơm và xốt là hoàn hảo
- Canh quân đội Budeajjiegea đậm đà, sôi sùng sục - Húp miếng canh, ấm bụng!
- Xúc xích heo kiểu Lào homemade - Món ngon không thể cưỡng lại!
Tonkatsu - Thịt chiên xù
Nguyên liệu:
- 1/4 cái bắp cải
- 3-4 trái cà chua bi
- 300-400gr thịt thăn heo
- Bột chiên xù
- Bột mì đa dụng
- 3 quả trứng
Cách làm:
- Thịt đập dập đều hai mặt
- Bắc chảo, làm nóng chảo và đổ lượng dầu đủ để chiên ngập thịt.
- Chuẩn bị các loại bột ra đĩa.
- Trứng đập vào một đĩa sâu lòng rồi đánh tan.
- Lăn thịt qua bột mì, sau đó nhúng vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.
- Chờ dầu sôi thì thả thịt vào chiên 2 lần cho giòn
- Sau khi chiên vàng hai mặt, để thịt ráo dầu
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Thu Hà