Tonkatsu giòn rụm - Chấm xốt teriyaki ăn vào siêu 'dính'!

Thịt heo chiên giòn rụm, mọng nước. Ăn cùng cơm và xốt là hoàn hảo

Tonkatsu - Thịt chiên xù

Nguyên liệu:

1/4 cái bắp cải

3-4 trái cà chua bi

300-400gr thịt thăn heo

Bột chiên xù

Bột mì đa dụng

3 quả trứng

Cách làm:



- Thịt đập dập đều hai mặt

- Bắc chảo, làm nóng chảo và đổ lượng dầu đủ để chiên ngập thịt.

- Chuẩn bị các loại bột ra đĩa.

- Trứng đập vào một đĩa sâu lòng rồi đánh tan.

- Lăn thịt qua bột mì, sau đó nhúng vào trứng, rồi lăn qua bột chiên xù.

- Chờ dầu sôi thì thả thịt vào chiên 2 lần cho giòn

- Sau khi chiên vàng hai mặt, để thịt ráo dầu

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Trần Thu Hà

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