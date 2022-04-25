Cơm gà xứ Quảng - Món ngon miền Trung gây thương nhớ!

Nước luộc gà tận dụng để nấu cơm - đây chính là bí quyết để tạo nên món cơm "bất bại" của xứ Quảng.

Cơm Gà Xứ Quảng

Nguyên liệu:



1 con gà ta

Gạo

Bột nghệ

Hành tím bào

Tỏi băm

Gia vị: Hạt nêm, đường, mắm, muối, giấm, tiêu

Hạt nêm, đường, mắm, muối, giấm, tiêu Rau răm, rau thơm

Củ hành tây

Hành lá

Cách làm:



Luộc gà - Nấu cơm:

- Luộc gà cùng 1 nữa củ hành tây, nêm tí hạt nêm vào cho gà thấm gia vị

- Gạo vo sạch. Phi thơm chút hành tỏi rồi cho gạo vào rang, rang 1 lúc thì cho bột nghệ vào đảo đều đến khi gạo ráo nước là đạt.

- Gà luộc xong cho ra đĩa đợi nguội rồi xé phay, nước luộc gà cho vào nồi để nấu cùng cơm đã rang

- Hành bào mỏng phi giòn

Xé gà trộn gỏi:

- Pha hỗn hợp nước trộn: đường, nước mắm, giấm, tiêu, nước dầu hành.

- Hành tây bào mỏng, rửa qua 1-2 lần nước cho bớt hăng và ngâm với đá cho giòn.

- Rau răm + rau thơm cắt nhỏ.

- Gà xé miếng vừa ăn trộn lần lược với: hành tây + rau răm, rưới hỗn hợp nước trộn vào trộn đều, nếm vừa ăn là được. Rắc thêm hành phi vào trộn cho thêm ngon.

Nước soup gà hành lá:

- Nước luộc gà, cắt hành lá cho vào là xong.

Hoàn thành:

- Cho ra dĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vo Nguyen Tuong VI

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-ga-xu-quang-mon-ngon-mien-trung-gay-thuong-nho-464329.html