Cơm gà xứ Quảng - Món ngon miền Trung gây thương nhớ!

Nước luộc gà tận dụng để nấu cơm - đây chính là bí quyết để tạo nên món cơm "bất bại" của xứ Quảng.
- Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'!
- Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo!
Cơm Gà Xứ Quảng
Nguyên liệu:
- 1 con gà ta
- Gạo
- Bột nghệ
- Hành tím bào
- Tỏi băm
- Gia vị: Hạt nêm, đường, mắm, muối, giấm, tiêu
- Rau răm, rau thơm
- Củ hành tây
- Hành lá
Cách làm:
- Luộc gà - Nấu cơm:
- Luộc gà cùng 1 nữa củ hành tây, nêm tí hạt nêm vào cho gà thấm gia vị
- Gạo vo sạch. Phi thơm chút hành tỏi rồi cho gạo vào rang, rang 1 lúc thì cho bột nghệ vào đảo đều đến khi gạo ráo nước là đạt.
- Gà luộc xong cho ra đĩa đợi nguội rồi xé phay, nước luộc gà cho vào nồi để nấu cùng cơm đã rang
- Hành bào mỏng phi giòn
- Xé gà trộn gỏi:
- Pha hỗn hợp nước trộn: đường, nước mắm, giấm, tiêu, nước dầu hành.
- Hành tây bào mỏng, rửa qua 1-2 lần nước cho bớt hăng và ngâm với đá cho giòn.
- Rau răm + rau thơm cắt nhỏ.
- Gà xé miếng vừa ăn trộn lần lược với: hành tây + rau răm, rưới hỗn hợp nước trộn vào trộn đều, nếm vừa ăn là được. Rắc thêm hành phi vào trộn cho thêm ngon.
- Nước soup gà hành lá:
- Nước luộc gà, cắt hành lá cho vào là xong.
- Hoàn thành:
- Cho ra dĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vo Nguyen Tuong VI