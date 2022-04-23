Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'!

Món ngon mỗi ngày 23/04/2022 08:48

Làm vịt thật sạch, nấu nồi cháo siêu chất lượng tại nhà để chiêu đãi các thành viên nhân dịp cuối tuần nhé!

CHÁO VỊT ĐẬU XANH

Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con vịt
  • 1/2 chén gạo
  • 1/3 chén đậu xanh
  • 1/2 cái bắp cải
  • 1/2 củ cà rốt
  • Đậu phộng rang
  • Hành phi
  • 1 củ gừng
  • Chanh, ớt
  • Rau càng cua, rau răm, hành lá, ngò rí
  • Gia vị

Cách làm:

- Đậu xanh cho tí nước vào ngâm tầm 1 tiếng, rửa sạch vớt ra để ráo.

- Cho chảo lên bếp, thêm xíu dầu ăn cho gạo vào rang vàng đều.

- Vịt chà muối - rượu - gừng, để tầm 5 phút, rửa lại cho sạch, để ráo

- Cho vịt vào nồi + 2 lít nước, vài lát gừng và củ hành tím, đun sôi. Vớt bọt rồi hạ lửa vừa, cho gạo - đậu xanh vào, nêm 1/2 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm. Đun tầm 30 phút vịt mềm thì vớt ra, phần cháo ninh tiếp 10 phút cho thêm 1/2 muỗng canh nước mắm rồi tắt bếp.

- Bắp cải thái mỏng cho vào nước muối ngâm rồi vớt ra rửa lại, để ráo.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, dùng dao bào sợi.

- Rau càng cua, rau răm, hành lá, ngò rí rửa sạch để ráo.

- Cho rau răm, rau càng cua, bắp cải, cà rốt vào thau, cho nước trộn gỏi vào đảo đều.

- Nước trộn gỏi gồm:

  • 4 muỗng canh nước cốt chanh
  • 2.5 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh nước mắm
  • Tỏi - ớt băm nhuyễn

- Trộn đều nếm vừa vị

 

Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'! - Ảnh 2

 

- Nước mắm gừng: 

  • 1 củ gừng đã gọt vỏ
  • 1 trái ớt
  • 1.5 muỗng canh đường giã nhuyễn
  • 2 muỗng canh nước sôi
  • 1.5 muỗng canh nước mắm

- Giã nhuyễn và cho ra chén chấm

 

Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'! - Ảnh 3

 

- Vịt nguội chặt miếng bày ra đĩa.

 

Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'! - Ảnh 4

 

- Cháo múc ra tô thêm hành - ngò, hành phi, tiêu xay.

- Gỏi cho cho đĩa, thêm hành phi và ít đậu phộng rang

 

Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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