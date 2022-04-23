Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'!

Làm vịt thật sạch, nấu nồi cháo siêu chất lượng tại nhà để chiêu đãi các thành viên nhân dịp cuối tuần nhé!
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CHÁO VỊT ĐẬU XANH
Nguyên liệu:
- 1/2 con vịt
- 1/2 chén gạo
- 1/3 chén đậu xanh
- 1/2 cái bắp cải
- 1/2 củ cà rốt
- Đậu phộng rang
- Hành phi
- 1 củ gừng
- Chanh, ớt
- Rau càng cua, rau răm, hành lá, ngò rí
- Gia vị
Cách làm:
- Đậu xanh cho tí nước vào ngâm tầm 1 tiếng, rửa sạch vớt ra để ráo.
- Cho chảo lên bếp, thêm xíu dầu ăn cho gạo vào rang vàng đều.
- Vịt chà muối - rượu - gừng, để tầm 5 phút, rửa lại cho sạch, để ráo
- Cho vịt vào nồi + 2 lít nước, vài lát gừng và củ hành tím, đun sôi. Vớt bọt rồi hạ lửa vừa, cho gạo - đậu xanh vào, nêm 1/2 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm. Đun tầm 30 phút vịt mềm thì vớt ra, phần cháo ninh tiếp 10 phút cho thêm 1/2 muỗng canh nước mắm rồi tắt bếp.
- Bắp cải thái mỏng cho vào nước muối ngâm rồi vớt ra rửa lại, để ráo.
- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, dùng dao bào sợi.
- Rau càng cua, rau răm, hành lá, ngò rí rửa sạch để ráo.
- Cho rau răm, rau càng cua, bắp cải, cà rốt vào thau, cho nước trộn gỏi vào đảo đều.
- Nước trộn gỏi gồm:
- 4 muỗng canh nước cốt chanh
- 2.5 muỗng canh đường
- 1 muỗng canh nước mắm
- Tỏi - ớt băm nhuyễn
- Trộn đều nếm vừa vị
- Nước mắm gừng:
- 1 củ gừng đã gọt vỏ
- 1 trái ớt
- 1.5 muỗng canh đường giã nhuyễn
- 2 muỗng canh nước sôi
- 1.5 muỗng canh nước mắm
- Giã nhuyễn và cho ra chén chấm
- Vịt nguội chặt miếng bày ra đĩa.
- Cháo múc ra tô thêm hành - ngò, hành phi, tiêu xay.
- Gỏi cho cho đĩa, thêm hành phi và ít đậu phộng rang
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Diễm Hiền