Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'!

- Cho chảo lên bếp, thêm xíu dầu ăn cho gạo vào rang vàng đều.

- Đậu xanh cho tí nước vào ngâm tầm 1 tiếng, rửa sạch vớt ra để ráo.

- Vịt chà muối - rượu - gừng, để tầm 5 phút, rửa lại cho sạch, để ráo

- Cho vịt vào nồi + 2 lít nước, vài lát gừng và củ hành tím, đun sôi. Vớt bọt rồi hạ lửa vừa, cho gạo - đậu xanh vào, nêm 1/2 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm. Đun tầm 30 phút vịt mềm thì vớt ra, phần cháo ninh tiếp 10 phút cho thêm 1/2 muỗng canh nước mắm rồi tắt bếp.

- Bắp cải thái mỏng cho vào nước muối ngâm rồi vớt ra rửa lại, để ráo.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, dùng dao bào sợi.

- Rau càng cua, rau răm, hành lá, ngò rí rửa sạch để ráo.

- Cho rau răm, rau càng cua, bắp cải, cà rốt vào thau, cho nước trộn gỏi vào đảo đều.

- Nước trộn gỏi gồm:

4 muỗng canh nước cốt chanh

2.5 muỗng canh đường

1 muỗng canh nước mắm

Tỏi - ớt băm nhuyễn

- Trộn đều nếm vừa vị

- Nước mắm gừng:

1 củ gừng đã gọt vỏ

1 trái ớt

1.5 muỗng canh đường giã nhuyễn

2 muỗng canh nước sôi

1.5 muỗng canh nước mắm

- Giã nhuyễn và cho ra chén chấm

- Vịt nguội chặt miếng bày ra đĩa.

- Cháo múc ra tô thêm hành - ngò, hành phi, tiêu xay.

- Gỏi cho cho đĩa, thêm hành phi và ít đậu phộng rang

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Diễm Hiền