Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp!

Món ngon mỗi ngày 22/04/2022 10:23

Làm một nồi nấm hầm sả ớt cay cay, vừa ăn vừa hít hà, vị ngọt hòa quyện thơm ngon

Nấm tiềm sả ớt

Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Nấm (bào ngư, đùi gà, hải sản...)
  • Đậu phụ non
  • Sả, gừng, ớt, lá chanh
  • Muối tiêu
  • Rau ăn kèm (răm, húng...)
  • 150ml nước

Cách làm:

- Nấm nhặt sạch, tước nhỏ. 

- Đậu cắt miếng vừa ăn. Sả xắt mỏng. Gừng thái lát mỏng. Ớt thái sợi/ xắt khoanh. Lá chanh vò nhẹ.

- Lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu vào niêu theo thứ tự: Sả, gừng, đậu rồi thêm nấm lên trên cùng, rắc ớt và lá chanh. Hòa muối tiêu với 150ml nước rồi đổ vào niêu nấm.

- Đun sôi 1 nồi nước to khoảng 2/3 niêu. Nước sôi, cho niêu nấm vào, đun cho nước trong niêu nấm sôi thì để lửa vừa, hấp cách thuỷ nấm khoảng 5~7 phút.

 

Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp! - Ảnh 2

  • Làm nước chấm ăn kèm:

- Pha nước chấm chanh ớt, thêm vài lát tắc thái mỏng + lá chanh thái nhỏ

- Nấm chín thì tắt bếp, rắc rau ăn kèm lên trên.

- Ăn nóng cùng nước chấm/ muối tiêu chanh.

 

Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

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