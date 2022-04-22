Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp!

Làm một nồi nấm hầm sả ớt cay cay, vừa ăn vừa hít hà, vị ngọt hòa quyện thơm ngon
- Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo!
- Bánh mì chảo cá né và salad dầu giấm - Combo hoàn hảo cho bữa ăn dinh dưỡng!
Nấm tiềm sả ớt
Nguyên liệu:
- Nấm (bào ngư, đùi gà, hải sản...)
- Đậu phụ non
- Sả, gừng, ớt, lá chanh
- Muối tiêu
- Rau ăn kèm (răm, húng...)
- 150ml nước
Cách làm:
- Nấm nhặt sạch, tước nhỏ.
- Đậu cắt miếng vừa ăn. Sả xắt mỏng. Gừng thái lát mỏng. Ớt thái sợi/ xắt khoanh. Lá chanh vò nhẹ.
- Lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu vào niêu theo thứ tự: Sả, gừng, đậu rồi thêm nấm lên trên cùng, rắc ớt và lá chanh. Hòa muối tiêu với 150ml nước rồi đổ vào niêu nấm.
- Đun sôi 1 nồi nước to khoảng 2/3 niêu. Nước sôi, cho niêu nấm vào, đun cho nước trong niêu nấm sôi thì để lửa vừa, hấp cách thuỷ nấm khoảng 5~7 phút.
- Làm nước chấm ăn kèm:
- Pha nước chấm chanh ớt, thêm vài lát tắc thái mỏng + lá chanh thái nhỏ
- Nấm chín thì tắt bếp, rắc rau ăn kèm lên trên.
- Ăn nóng cùng nước chấm/ muối tiêu chanh.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân