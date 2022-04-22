Nấm tiềm sả ớt cay nóng - Ăn vào thời tiết mát trời siêu thích hợp!

Làm một nồi nấm hầm sả ớt cay cay, vừa ăn vừa hít hà, vị ngọt hòa quyện thơm ngon

Nấm tiềm sả ớt

Nguyên liệu:

Nấm (bào ngư, đùi gà, hải sản...)

Đậu phụ non

Sả, gừng, ớt, lá chanh

Muối tiêu

Rau ăn kèm (răm, húng...)

150ml nước

Cách làm:

- Nấm nhặt sạch, tước nhỏ.

- Đậu cắt miếng vừa ăn. Sả xắt mỏng. Gừng thái lát mỏng. Ớt thái sợi/ xắt khoanh. Lá chanh vò nhẹ.

- Lần lượt xếp từng lớp nguyên liệu vào niêu theo thứ tự: Sả, gừng, đậu rồi thêm nấm lên trên cùng, rắc ớt và lá chanh. Hòa muối tiêu với 150ml nước rồi đổ vào niêu nấm.

- Đun sôi 1 nồi nước to khoảng 2/3 niêu. Nước sôi, cho niêu nấm vào, đun cho nước trong niêu nấm sôi thì để lửa vừa, hấp cách thuỷ nấm khoảng 5~7 phút.

Làm nước chấm ăn kèm:

- Pha nước chấm chanh ớt, thêm vài lát tắc thái mỏng + lá chanh thái nhỏ

- Nấm chín thì tắt bếp, rắc rau ăn kèm lên trên.

- Ăn nóng cùng nước chấm/ muối tiêu chanh.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

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