Bánh mì chảo cá né và salad dầu giấm - Combo hoàn hảo cho bữa ăn dinh dưỡng!

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CÁ NÉ - SALAD DẦU GIẤM
Nguyên liệu:
- 1 hộp cá
- Xúc xích
- 1-2 ổ bánh mì
- 1 quả trứng gà
- 1/4 củ hành tây
- 1 ít củ cải chua ngọt
- 1 ít hành lá
- 1 ít tiêu xay
Salad dầu giấm:
- Xà lách, cà chua, dưa leo
- Giấm
- Đường
- Dầu ôliu
- Muối
Cách làm:
- Trộn salad:
- Cho vào chén 3 muỗng giấm gạo, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng dầu ô liu, 1/4 muỗng cafe muối, 1 ít tiêu xay, khuấy đều cho tan đường, sau đó cho vào dĩa rau trộn đều.
- Chảo cá:
- Làm nóng chảo và cho dầu ăn vào, chiên xúc xích cho vàng cạnh, sau đó gắp xúc xích ra ngoài, cho hành tây vào đảo đều, cho cá hộp vào + 1 ít nước lọc, sau đó nêm nếm tí đường, nước mắm cho đậm đà. Đập 1 quả trứng gà vào, lòng trắng trứng vừa chín thì cho xúc xích, tiêu, củ cải chua ngọt và hành lá vào.
Chúc mọi người làm thành công.
Nguồn: Fb Trần Xuân Đức