Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo!

Món ngon mỗi ngày 20/04/2022 10:48

Gà hầm mềm, thịt ngọt, hạt sen và táo đỏ ngọt nhẹ, bùi bùi siêu thơm. Đây là món ăn cực phù hợp với những ai đang mất ngủ kéo dài. Thử ngay bạn nhé!

GÀ HẦM HẠT SEN TÁO ĐỎ

Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt gà
  • Nấm hương
  • Hạt sen tươi/ khô 
  • Táo đỏ
  • Cà rốt
  • Long nhãn khô
  • Hành lá, hành tím, gừng, gia vị, nước mắm

Cách làm:

- Nấm hương, long nhãn khô , táo đỏ ngâm mềm

- Hạt sen và các nguyên liệu khác rửa sạch, cà rốt cắt khúc vừa ăn

- Thịt gà bóp muối rửa sạch sau đó chặt thành miếng vừa ăn, ướp với 1 chút gia vị, nước mắm, hạt tiêu và hành tím + gừng băm nhỏ khoảng 10 phút

- Phi thơm hành tím, cho gà vào xào sơ qua đến khi thịt hơi săn lại thì thêm nước xâm xấp mặt thịt. Sau đó cho nấm hương , hạt sen, táo đỏ, long nhãn, cà rốt, gừng thái lát vào nấu cùng. Nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn 

- Chờ sôi thì vớt bọt, hạ nhỏ lửa và hầm khoảng 30 phút là được 

- Cho ra tô, thêm hành lá và tiêu nếu thích

 

Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hà Mỹ

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