Cơm hến chay phiên bản ngập topping, ăn siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 10:47

Làm cơm hến xào chay, tưởng không ngon nhưng lại 'ngon không tưởng'.

CƠM HẾN CHAY

Cơm hến chay phiên bản ngập topping, ăn siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Rau ăn kèm:

  • Bắp chuối bào
  • Rau xà lách cắt mỏng
  • Giá đỗ
  • Khế chua bào mỏng
  • Rau thơm gồm rau quế, kinh giới, húng lủi… cắt mỏng
  • Bạc hà tước vỏ, cắt mỏng rồi cắt sợi

Phần topping:

  • Chả lụa chay/ phù trúc cắt hạt lựu
  • Rong biển cắt nhỏ
  • Nấm các loại cắt hạt lựu 

- Xào hỗn hợp trên cho thơm, nêm rau thơm và gia vị vừa ăn.

- Đậu hũ trắng cắt hạt lựu, chiên ngập dầu cho giòn

- Sườn chay ngâm nở mềm, xé sợi, chiên giòn 

- Đậu phộng rang chín

- Rong biển xé nhỏ rang giòn

Phần nước xốt:

- Sả băm nhuyễn, phi vàng với dầu và cho mắm nêm, nước tương, nước mắm chay, đường, tiêu, cho thêm 2-3 muỗng cafe bơ đậu phộng, thêm nước lọc. Nêm nếm vừa ăn.

- Mè trắng hoặc mè vàng rang thơm và cho vào nước xốt khi dọn ra ăn.

- Nước hến ăn kèm gồm: hầm nước dùng với củ cải trắng, su hào với sả cây đập dập, nêm nếm vừa ăn và cho rau răm vào sau cùng.

 

Cơm hến chay phiên bản ngập topping, ăn siêu cuốn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trần Thu Phương

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