Cơm hến chay phiên bản ngập topping, ăn siêu cuốn!

Làm cơm hến xào chay, tưởng không ngon nhưng lại 'ngon không tưởng'.

CƠM HẾN CHAY

Nguyên liệu:

Rau ăn kèm:

Bắp chuối bào

Rau xà lách cắt mỏng

Giá đỗ

Khế chua bào mỏng

Rau thơm gồm rau quế, kinh giới, húng lủi… cắt mỏng

Bạc hà tước vỏ, cắt mỏng rồi cắt sợi

Phần topping:

Chả lụa chay/ phù trúc cắt hạt lựu

Rong biển cắt nhỏ

Nấm các loại cắt hạt lựu

- Xào hỗn hợp trên cho thơm, nêm rau thơm và gia vị vừa ăn.

- Đậu hũ trắng cắt hạt lựu, chiên ngập dầu cho giòn

- Sườn chay ngâm nở mềm, xé sợi, chiên giòn

- Đậu phộng rang chín

- Rong biển xé nhỏ rang giòn

Phần nước xốt:



- Sả băm nhuyễn, phi vàng với dầu và cho mắm nêm, nước tương, nước mắm chay, đường, tiêu, cho thêm 2-3 muỗng cafe bơ đậu phộng, thêm nước lọc. Nêm nếm vừa ăn.

- Mè trắng hoặc mè vàng rang thơm và cho vào nước xốt khi dọn ra ăn.

- Nước hến ăn kèm gồm: hầm nước dùng với củ cải trắng, su hào với sả cây đập dập, nêm nếm vừa ăn và cho rau răm vào sau cùng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Thu Phương

Bún chay thanh đạm, đổi khẩu vị cho bữa ăn thêm ngon miệng! Làm bún xào với nhiều rau củ quả, giòn ngon, không ngấy dầu cho cả nhà thưởng thức nha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-hen-chay-phien-ban-ngap-topping-an-sieu-cuon-463072.html