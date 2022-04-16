Gà nướng ngũ vị đậm đà - Da gà thấm đượm, ăn siêu 'bắt mồi'!

Làm gà nướng nguyên con tại nhà, thịt mọng nước, chấm cùng muối chanh cay cay thích mê

GÀ NƯỚNG NGŨ VỊ

Nguyên liệu:

420gr thịt gà

1/3 muỗng bột ngũ vị hương

1/2 muỗng bột ngọt

1/3 muỗng bột nêm

1/2 muỗng muối

1 muỗng dầu hào

1 muỗng tương ớt

1 muỗng tương cà

1 muỗng đường

1/2 muỗng tiêu

1/2 củ hành tây cỡ nhỏ

1 cây sả/ 1gr sả khô

50ml nước lọc

20ml dầu ăn

Cách làm:

- Gà đem xát muối và rửa sạch. Sau đó khứa gà thành các đường chéo

- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho sả + hành tây xắt lựu vào phi thơm trên lửa to khoảng 1 phút.

- Sau đó hạ lửa vừa cho bột ngọt + bột nêm + muối + bột ngũ vị hương + dầu hào + tương ớt + tương cà + đường + tiêu vào xào khoảng 30 giây thì cho 50ml nước lọc vào.

- Hạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút đến khi hỗn hợp xốt ướp sánh lại thì tắt bếp. Chờ hỗn hợp nguội và ướp gà khoảng 2 tiếng trong tủ lạnh

- Sau đó lấy gà ra khỏi tủ lạnh.

- Làm nóng lò ở nhiệt độ 250°C trong 10 phút trước khi nướng. Tiếp đến đặt gà vào nướng.

- Nướng gà ở nhiệt độ 200°C trong 15 phút thì quết thêm xốt ướp lên gà.

- Tăng nhiệt lên 230°C nướng thêm 5 phút thì lật mặt còn lại phết thêm xốt ướp và nướng thêm 15 phút nữa là xong

- Lấy gà cho ra đĩa, ăn kèm với rau xà lách

Nước chấm:

- Cho vào chảo 1/2 muỗng canh mè trắng và rang thơm trên lửa nhỏ

- Thêm vào 1 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt + 1 muỗng canh tương cà + 1/3 muỗng canh đường + 1/2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi thì tắt bếp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-nuong-ngu-vi-dam-da-da-ga-tham-duom-an-sieu-bat-moi-462524.html