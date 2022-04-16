Gà nướng ngũ vị đậm đà - Da gà thấm đượm, ăn siêu 'bắt mồi'!

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GÀ NƯỚNG NGŨ VỊ
Nguyên liệu:
- 420gr thịt gà
- 1/3 muỗng bột ngũ vị hương
- 1/2 muỗng bột ngọt
- 1/3 muỗng bột nêm
- 1/2 muỗng muối
- 1 muỗng dầu hào
- 1 muỗng tương ớt
- 1 muỗng tương cà
- 1 muỗng đường
- 1/2 muỗng tiêu
- 1/2 củ hành tây cỡ nhỏ
- 1 cây sả/ 1gr sả khô
- 50ml nước lọc
- 20ml dầu ăn
Cách làm:
- Gà đem xát muối và rửa sạch. Sau đó khứa gà thành các đường chéo
- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.
- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho sả + hành tây xắt lựu vào phi thơm trên lửa to khoảng 1 phút.
- Sau đó hạ lửa vừa cho bột ngọt + bột nêm + muối + bột ngũ vị hương + dầu hào + tương ớt + tương cà + đường + tiêu vào xào khoảng 30 giây thì cho 50ml nước lọc vào.
- Hạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút đến khi hỗn hợp xốt ướp sánh lại thì tắt bếp. Chờ hỗn hợp nguội và ướp gà khoảng 2 tiếng trong tủ lạnh
- Sau đó lấy gà ra khỏi tủ lạnh.
- Làm nóng lò ở nhiệt độ 250°C trong 10 phút trước khi nướng. Tiếp đến đặt gà vào nướng.
- Nướng gà ở nhiệt độ 200°C trong 15 phút thì quết thêm xốt ướp lên gà.
- Tăng nhiệt lên 230°C nướng thêm 5 phút thì lật mặt còn lại phết thêm xốt ướp và nướng thêm 15 phút nữa là xong
- Lấy gà cho ra đĩa, ăn kèm với rau xà lách
- Nước chấm:
- Cho vào chảo 1/2 muỗng canh mè trắng và rang thơm trên lửa nhỏ
- Thêm vào 1 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt + 1 muỗng canh tương cà + 1/3 muỗng canh đường + 1/2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi thì tắt bếp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy