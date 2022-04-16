Gà nướng ngũ vị đậm đà - Da gà thấm đượm, ăn siêu 'bắt mồi'!

Món ngon mỗi ngày 16/04/2022 17:40

Làm gà nướng nguyên con tại nhà, thịt mọng nước, chấm cùng muối chanh cay cay thích mê

GÀ NƯỚNG NGŨ VỊ

Gà nướng ngũ vị đậm đà - Da gà thấm đượm, ăn siêu 'bắt mồi'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 420gr thịt gà
  • 1/3 muỗng bột ngũ vị hương
  • 1/2 muỗng bột ngọt
  • 1/3 muỗng bột nêm
  • 1/2 muỗng muối
  • 1 muỗng dầu hào
  • 1 muỗng tương ớt
  • 1 muỗng tương cà
  • 1 muỗng đường
  • 1/2 muỗng tiêu
  • 1/2 củ hành tây cỡ nhỏ
  • 1 cây sả/ 1gr sả khô
  • 50ml nước lọc
  • 20ml dầu ăn

Cách làm:

- Gà đem xát muối và rửa sạch. Sau đó khứa gà thành các đường chéo 

- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Dầu nóng thì cho sả + hành tây xắt lựu vào phi thơm trên lửa to khoảng 1 phút.

- Sau đó hạ lửa vừa cho bột ngọt + bột nêm + muối + bột ngũ vị hương + dầu hào + tương ớt + tương cà + đường + tiêu vào xào khoảng 30 giây thì cho 50ml nước lọc vào.

- Hạ lửa nhỏ đun thêm 5 phút đến khi hỗn hợp xốt ướp sánh lại thì tắt bếp. Chờ hỗn hợp nguội và ướp gà khoảng 2 tiếng trong tủ lạnh

- Sau đó lấy gà ra khỏi tủ lạnh.

- Làm nóng lò ở nhiệt độ 250°C trong 10 phút trước khi nướng. Tiếp đến đặt gà vào nướng.

- Nướng gà ở nhiệt độ 200°C trong 15 phút thì quết thêm xốt ướp lên gà.

- Tăng nhiệt lên 230°C nướng thêm 5 phút thì lật mặt còn lại phết thêm xốt ướp và nướng thêm 15 phút nữa là xong

- Lấy gà cho ra đĩa, ăn kèm với rau xà lách 

  • Nước chấm:

- Cho vào chảo 1/2 muỗng canh mè trắng và rang thơm trên lửa nhỏ

- Thêm vào 1 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng canh tương ớt + 1 muỗng canh tương cà + 1/3 muỗng canh đường + 1/2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi thì tắt bếp

 

Gà nướng ngũ vị đậm đà - Da gà thấm đượm, ăn siêu 'bắt mồi'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

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