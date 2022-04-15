Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn!

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TÔM BỌC CHẢ CÁ CHIÊN XÙ
Nguyên liệu:
- Tôm
- Chả cá basa tươi
- Bột chiên giòn
- Bột chiên xù trân châu
- Dầu chiên
Cách làm:
- Tôm lột vỏ chừa đuôi, sau đó phủ áo bằng lớp chả cá
- Bột chiên giòn chia làm 2 tô: 1 tô để bột khô, 1 tô để bột ướt pha theo tỉ lệ 1:2 gồm 1 phần bột - 2 phần nước
- Nhúng tôm đã áo lớp chả cá vào phần bột khô, sau đó nhúng vào lớp bột ướt, rồi sau đó nhúng qua lớp bột chiên xù trân châu
- Chiên giòn với lửa vừa cho chín đều, vớt ra chờ ráo dầu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nghien Huynh