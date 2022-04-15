Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn!

Món ngon mỗi ngày 15/04/2022 09:51

Làm tôm bọc chả cá quết dai dai, giòn rụm, vừa béo vừa giòn ngon

TÔM BỌC CHẢ CÁ CHIÊN XÙ

Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Tôm 
  • Chả cá basa tươi
  • Bột chiên giòn
  • Bột chiên xù trân châu
  • Dầu chiên
Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Tôm lột vỏ chừa đuôi, sau đó phủ áo bằng lớp chả cá 

- Bột chiên giòn chia làm 2 tô: 1 tô để bột khô, 1 tô để bột ướt pha theo tỉ lệ 1:2 gồm 1 phần bột - 2 phần nước

- Nhúng tôm đã áo lớp chả cá vào phần bột khô, sau đó nhúng vào lớp bột ướt, rồi sau đó nhúng qua lớp bột chiên xù trân châu

 

Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn! - Ảnh 3

 

- Chiên giòn với lửa vừa cho chín đều, vớt ra chờ ráo dầu và thưởng thức

 

Tôm bọc chả cá chiên xù tempura - Ăn vặt cho các bé siêu mê mẩn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nghien Huynh

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