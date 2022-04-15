Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 15/04/2022 14:43

Bí quyết làm cá hồi nướng, giữ được độ mọng nước, thơm phức khiến cả gia đình mê tít.

CÁ HỒI NƯỚNG GIẤY BẠC

Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá hồi phi lê
  • Chanh vàng
  • Rễ ngò
  • Hành tây, hành lá, ớt
  • Bơ lạt
  • Gia vị

Cách làm:

- Cá hồi rửa sạch, ngâm với sữa tươi không đường 15-20 phút để loại bỏ mùi tanh.

- Cho rễ ngò, hành tây xắt mỏng lên miếng giấy bạc. Đặt cá hồi lên trên.

- Đun chảy bơ lạt, cho vào muối, tiêu, hạt nêm đảo đều rồi rưới hh lên cá.

- Tiếp tục xếp hành tây, hành lá cắt khúc, vài lát ớt và chanh vàng xắt lát mỏng lên trên mặt cá.

- Gói giấy bạc lại và nướng trong nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 170 độ trong 20-30 phút. 

 

Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã! - Ảnh 2

 

- Pha nước muối ớt chanh:

  • 1 muỗng muối
  • 1.5 muỗng đường
  • 1/4 muỗng tiêu
  • Nước cốt chanh vàng
  • Ớt băm nhuyễn
  • Vỏ chanh vàng bào nhuyễn

- Trộn đều cho hoà tan gia vị là xong.

 

Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công
 

Nguồn: Fb Đan Vy

Bánh mì chảo cá né và salad dầu giấm - Combo hoàn hảo cho bữa ăn dinh dưỡng!

Bánh mì chảo cá né và salad dầu giấm - Combo hoàn hảo cho bữa ăn dinh dưỡng!

Cá mòi đậm đà, mềm rệu, làm nóng ăn với bánh mì giòn siêu ngon

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon món nướng ngon cá hồi nướng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ