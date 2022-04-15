Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã!

Bí quyết làm cá hồi nướng, giữ được độ mọng nước, thơm phức khiến cả gia đình mê tít.
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CÁ HỒI NƯỚNG GIẤY BẠC
Nguyên liệu:
- 500gr cá hồi phi lê
- Chanh vàng
- Rễ ngò
- Hành tây, hành lá, ớt
- Bơ lạt
- Gia vị
Cách làm:
- Cá hồi rửa sạch, ngâm với sữa tươi không đường 15-20 phút để loại bỏ mùi tanh.
- Cho rễ ngò, hành tây xắt mỏng lên miếng giấy bạc. Đặt cá hồi lên trên.
- Đun chảy bơ lạt, cho vào muối, tiêu, hạt nêm đảo đều rồi rưới hh lên cá.
- Tiếp tục xếp hành tây, hành lá cắt khúc, vài lát ớt và chanh vàng xắt lát mỏng lên trên mặt cá.
- Gói giấy bạc lại và nướng trong nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 170 độ trong 20-30 phút.
- Pha nước muối ớt chanh:
- 1 muỗng muối
- 1.5 muỗng đường
- 1/4 muỗng tiêu
- Nước cốt chanh vàng
- Ớt băm nhuyễn
- Vỏ chanh vàng bào nhuyễn
- Trộn đều cho hoà tan gia vị là xong.
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Đan Vy