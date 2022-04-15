Cá hồi nướng giấy bạc - Ít gia vị, vẫn giữ được độ mọng nước, ăn siêu đã!

Bí quyết làm cá hồi nướng, giữ được độ mọng nước, thơm phức khiến cả gia đình mê tít.

CÁ HỒI NƯỚNG GIẤY BẠC

Nguyên liệu:

500gr cá hồi phi lê

Chanh vàng

Rễ ngò

Hành tây, hành lá, ớt

Bơ lạt

Gia vị

Cách làm:



- Cá hồi rửa sạch, ngâm với sữa tươi không đường 15-20 phút để loại bỏ mùi tanh.

- Cho rễ ngò, hành tây xắt mỏng lên miếng giấy bạc. Đặt cá hồi lên trên.

- Đun chảy bơ lạt, cho vào muối, tiêu, hạt nêm đảo đều rồi rưới hh lên cá.

- Tiếp tục xếp hành tây, hành lá cắt khúc, vài lát ớt và chanh vàng xắt lát mỏng lên trên mặt cá.

- Gói giấy bạc lại và nướng trong nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 170 độ trong 20-30 phút.

- Pha nước muối ớt chanh:

1 muỗng muối

1.5 muỗng đường

1/4 muỗng tiêu

Nước cốt chanh vàng

Ớt băm nhuyễn

Vỏ chanh vàng bào nhuyễn

- Trộn đều cho hoà tan gia vị là xong.

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-hoi-nuong-giay-bac-it-gia-vi-van-giu-duoc-do-mong-nuoc-an-sieu-da-462322.html