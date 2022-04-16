Hàu nướng trứng cút béo 'siêu cấp', thơm ngon dễ chế biến!

Làm hàu nướng đơn giản, béo ngậy, ăn kèm muối hải sản siêu đã

HÀU NƯỚNG TRỨNG CÚT MỠ HÀNH

Nguyên liệu:

Thịt hàu sữa

Hành lá

Đậu phộng

Trứng cút

Muối hải sản

Cách làm:

- Rang đậu phộng 190-200 độ trong 4-5 phút

- Cho xíu muối vào hành lá xắt nhỏ, đun sôi dầu, rót vào chén hành lá làm mỡ hành.

- Cho thịt hàu vào chén bạc, đưa vào lò nướng và chỉnh nhiệt 200 độ trong 5 phút để thịt hàu săn lại.

- Tiếp tục đập trứng cút vào từng chén, cho khay vào lò nướng và chỉnh 175 độ trong 4-5 phút cho mặt trứng se lại. Rưới mỡ hành vào chén, nướng tiếp 2-3 phút là xong.

- Rắc đậu phộng lên và ăn kèm với muối hải sản.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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