Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng!

Cá mú được lọc kỹ xương, xen lẫn phần cháo ấm nóng cay cay. Ăn siêu ngon và hết ý.
- Món ngon bổ dưỡng cho những ai hay mất ngủ - Gà hầm hạt sen mềm thịt, bùi béo!
- Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả!
CHÁO CÁ MÚ
Nguyên liệu:
- 4 nắm gạo
- 1 nắm đậu xanh
- 1 nắm gạo nếp
- 1 cái đầu cá mú
- Hành tím
- Rau tía tô, mùi tàu
Cách làm:
- Cá rửa sạch cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt
- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu và đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi
- Phi thơm hành tím, sau đó cho cá đã róc thịt vào xào
- Cháo chín, múc ra tô và thêm cá, hành phi, rau thơm, rắc tiêu nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tuyet Nguyen