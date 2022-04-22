Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng!

Món ngon mỗi ngày 22/04/2022 10:13

Cá mú được lọc kỹ xương, xen lẫn phần cháo ấm nóng cay cay. Ăn siêu ngon và hết ý.

CHÁO CÁ MÚ

Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 nắm gạo
  • 1 nắm đậu xanh
  • 1 nắm gạo nếp
  • 1 cái đầu cá mú 
  • Hành tím
  • Rau tía tô, mùi tàu

Cách làm:

- Cá rửa sạch cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt 

 

Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng! - Ảnh 2

 

- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu và đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi

- Phi thơm hành tím, sau đó cho cá đã róc thịt vào xào 

- Cháo chín, múc ra tô và thêm cá, hành phi, rau thơm, rắc tiêu nếu thích

 

Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tuyet Nguyen

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