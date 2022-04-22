Cháo cá mú - Chất lượng cho bữa sáng ấm bụng!

Cá mú được lọc kỹ xương, xen lẫn phần cháo ấm nóng cay cay. Ăn siêu ngon và hết ý.

CHÁO CÁ MÚ

Nguyên liệu:

4 nắm gạo

1 nắm đậu xanh

1 nắm gạo nếp

1 cái đầu cá mú

Hành tím

Rau tía tô, mùi tàu

Cách làm:



- Cá rửa sạch cho vào ninh cùng cháo, sôi tầm 10 phút thì vớt ra gỡ thịt

- Thịt cá ướp cùng 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu và đảo đều tán cho thịt cá nhỏ tơi

- Phi thơm hành tím, sau đó cho cá đã róc thịt vào xào

- Cháo chín, múc ra tô và thêm cá, hành phi, rau thơm, rắc tiêu nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tuyet Nguyen

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