Lươn om chuối đậu nóng hổi - Húp xì xụp siêu đã!

- Lươn dội qua 1 lần nước sôi rồi tuốt sạch nhớt, bỏ ruột và lọc lấy xương lưng để riêng.

- Phần xương giữa của lươn thì đem hầm lấy nước dùng với 1 muỗng café nước mắm và 2 củ hành tím.

Chế biến lươn:

- Ướp phần thịt lươn với 1 muỗng café bột nghệ, 2 củ hành tím băm nhuyễn và 1 muỗng café nước mắm. Trộn đều và để tủ mát 1 tiếng cho thịt lươn thấm gia vị.

- Sau khi ướp thịt lươn được 1 tiếng, cắt lươn phi lê làm đôi, dài 5-7cm rồi cuộn lươn cùng lá lốt, cố định lại bằng hành lá chần nước sôi.

- Đem các phần lươn cuộn lá lốt đi chiên bằng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong 15 phút, có thể quét thêm 1 lớp dầu ăn lên bề mặt da lươn để miếng lươn cuộn lá lốt được vàng giòn.

Sơ chế chuối xanh:

- Chuối xanh bào vỏ và cắt xéo cỡ 2 ngón tay, ngâm với nước muối – chanh pha loãng để chuối không bị thâm đen.

- Nấu nước sôi, chần sơ qua chuối xanh rồi lại vớt chuối xanh ngâm trong nước lạnh để chuối bớt vị chát khi ăn.

Chế biến đậu phụ:

- Bìa đậu phụ cắt thành hình quân cờ, cỡ 2 đốt ngón tay.

- Chiên đậu phụ bằng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong 10 phút.

Om lươn cùng các nguyên liệu:

- Phi thơm hành tím, đổ chuối xanh vào xào sơ và nêm nếm 1 muỗng café bột nghệ, 1 muỗng café nước mắm. Vớt chuối đã xào ra dĩa, để riêng.

- Cho cà chua cắt múi cau vào nồi, lại xào cho cà chua mềm rồi đổ nước hầm xương lươn vào và đun sôi trở lại.

- Nêm nếm nồi nước dùng với 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng café muối và 2 muỗng canh nước mẻ.

- Cho vào nồi nước dùng lần lượt là chuối xanh xào, đậu hũ chiên và lươn cuộn lá lốt chiên.

- Đun sôi nồi lươn om chuối đậu và nêm nếm lại cho vừa miệng, rắc thêm lá lốt cắt sợi, đầu hành lá và hạt tiêu xay

Thưởng thức:

- Ăn kèm bún, chấm mắm tôm, nêm thêm ớt xào.

- Có thể nhúng thêm hoa chuối bào và rau thơm như lá lốt, tía tô.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xu Li