Lươn om chuối đậu nóng hổi - Húp xì xụp siêu đã!

Làm sạch lươn, om với chuối thấm đượm vị, nóng hổi, tê tê cay siêu ngon
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LƯƠN OM CHUỐI ĐẬU
Nguyên liệu:
- 500gr lươn
- 500gr chuối xanh
- 5 bìa đậu phụ
- 1 trái cà chua
- Lá lốt và các loại rau thơm ăn kèm
- Gia vị: bột nghệ, mẻ, dầu ăn, nước mắm, hành tím, muối…
Cách làm:
- Sơ chế lươn:
- Lươn dội qua 1 lần nước sôi rồi tuốt sạch nhớt, bỏ ruột và lọc lấy xương lưng để riêng.
- Phần xương giữa của lươn thì đem hầm lấy nước dùng với 1 muỗng café nước mắm và 2 củ hành tím.
- Chế biến lươn:
- Ướp phần thịt lươn với 1 muỗng café bột nghệ, 2 củ hành tím băm nhuyễn và 1 muỗng café nước mắm. Trộn đều và để tủ mát 1 tiếng cho thịt lươn thấm gia vị.
- Sau khi ướp thịt lươn được 1 tiếng, cắt lươn phi lê làm đôi, dài 5-7cm rồi cuộn lươn cùng lá lốt, cố định lại bằng hành lá chần nước sôi.
- Đem các phần lươn cuộn lá lốt đi chiên bằng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong 15 phút, có thể quét thêm 1 lớp dầu ăn lên bề mặt da lươn để miếng lươn cuộn lá lốt được vàng giòn.
- Sơ chế chuối xanh:
- Chuối xanh bào vỏ và cắt xéo cỡ 2 ngón tay, ngâm với nước muối – chanh pha loãng để chuối không bị thâm đen.
- Nấu nước sôi, chần sơ qua chuối xanh rồi lại vớt chuối xanh ngâm trong nước lạnh để chuối bớt vị chát khi ăn.
- Chế biến đậu phụ:
- Bìa đậu phụ cắt thành hình quân cờ, cỡ 2 đốt ngón tay.
- Chiên đậu phụ bằng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong 10 phút.
- Om lươn cùng các nguyên liệu:
- Phi thơm hành tím, đổ chuối xanh vào xào sơ và nêm nếm 1 muỗng café bột nghệ, 1 muỗng café nước mắm. Vớt chuối đã xào ra dĩa, để riêng.
- Cho cà chua cắt múi cau vào nồi, lại xào cho cà chua mềm rồi đổ nước hầm xương lươn vào và đun sôi trở lại.
- Nêm nếm nồi nước dùng với 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng café muối và 2 muỗng canh nước mẻ.
- Cho vào nồi nước dùng lần lượt là chuối xanh xào, đậu hũ chiên và lươn cuộn lá lốt chiên.
- Đun sôi nồi lươn om chuối đậu và nêm nếm lại cho vừa miệng, rắc thêm lá lốt cắt sợi, đầu hành lá và hạt tiêu xay
- Thưởng thức:
- Ăn kèm bún, chấm mắm tôm, nêm thêm ớt xào.
- Có thể nhúng thêm hoa chuối bào và rau thơm như lá lốt, tía tô.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xu Li