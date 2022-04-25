Bánh canh chả cá 'dã chiến' gọn lẹ cho ngày dài làm việc!

Món ngon mỗi ngày 25/04/2022 09:53

Làm một tô bánh canh cá dai giòn, nhanh gọn, nước dùng trong vắt siêu ngon

BÁNH CANH CHẢ CÁ

Bánh canh chả cá 'dã chiến' gọn lẹ cho ngày dài làm việc! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5-1kg xương vụn

  • 1kg chả cá biển tươi

  • 1 củ hành tây

  • Hành, ngò rí, hành phi

Cách làm:

- Xương vụn rửa sạch, củ hành tây chẻ múi, sau đó đun với 3 lít nước lọc trong khoảng 45 phút. Sau đó vớt bỏ phần xương vụn và củ hành

- Sau khi đun 45 phút, còn khoảng 2 lít nước dùng. Cho thêm 2 lít nước nữa và đun cho đến khi sôi thì bắt đầu nêm gia vị:

  • 1 muỗng canh muối

  • 2 muỗng canh hạt nêm 

  • 2 muỗng canh đường cát

  • 1.5 muỗng canh nước mắm

- Chả cá chia làm 2 phần, 1 phần đem chiên và 1 phần vo viên, cho vào nước dùng thêm ngon.

 

Bánh canh chả cá 'dã chiến' gọn lẹ cho ngày dài làm việc! - Ảnh 2

 

- Cho thêm cà rốt và nấm rơm vào, đun thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức.

 

Bánh canh chả cá 'dã chiến' gọn lẹ cho ngày dài làm việc! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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