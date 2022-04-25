Bánh canh chả cá 'dã chiến' gọn lẹ cho ngày dài làm việc!

Làm một tô bánh canh cá dai giòn, nhanh gọn, nước dùng trong vắt siêu ngon

BÁNH CANH CHẢ CÁ

Nguyên liệu:

0.5-1kg xương vụn

1kg chả cá biển tươi

1 củ hành tây

Hành, ngò rí, hành phi

Cách làm:

- Xương vụn rửa sạch, củ hành tây chẻ múi, sau đó đun với 3 lít nước lọc trong khoảng 45 phút. Sau đó vớt bỏ phần xương vụn và củ hành

- Sau khi đun 45 phút, còn khoảng 2 lít nước dùng. Cho thêm 2 lít nước nữa và đun cho đến khi sôi thì bắt đầu nêm gia vị:

1 muỗng canh muối

2 muỗng canh hạt nêm

2 muỗng canh đường cát

1.5 muỗng canh nước mắm

- Chả cá chia làm 2 phần, 1 phần đem chiên và 1 phần vo viên, cho vào nước dùng thêm ngon.

- Cho thêm cà rốt và nấm rơm vào, đun thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công



Nguồn: Fb Eric Nguyen

Bún chay thanh đạm, đổi khẩu vị cho bữa ăn thêm ngon miệng! Làm bún xào với nhiều rau củ quả, giòn ngon, không ngấy dầu cho cả nhà thưởng thức nha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-canh-cha-ca-da-chien-gon-le-cho-ngay-dai-lam-viec-464345.html