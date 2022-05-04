Gỏi cá mai giòn tươi - Đặc sản tươi ngon khiến bạn không thể bỏ lỡ!

Món ngon mỗi ngày 04/05/2022 11:08

Cá mai tươi rói, ăn vào giòn sần sật, chua nhẹ, mát lạnh. Đây chính là món ăn ngon xuất sắc lại giải nhiệt mùa hè!

GỎI CÁ MAI

Gỏi cá mai giòn tươi - Đặc sản tươi ngon khiến bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr cá mai
  • Bánh tráng cuốn
  • Rau sống, dưa leo
  • Đầu hành lá, chanh, ớt trái, me, tỏi, hành tây
  • Đậu phộng, bơ Tường An
Gỏi cá mai giòn tươi - Đặc sản tươi ngon khiến bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cá cắt bỏ phần đầu và đuôi, đánh vẩy, rút xương và rửa sạch phần bụng.

- Đầu hành lá chẻ sợi mảnh, hành tây thái mỏng cho vào tô nước đá, thêm vào 1 ít đường cho giảm độ hăng của hành.

  • Chế biến:

- Đậu phộng giã nhuyễn cùng ớt, cho thêm chút me vào. Cho thêm đường, nước mắm, nước lọc với tỉ lệ 3:1:8. Đem hỗn hợp này đun lên, thấy sôi lăn tăn thì tắt bếp, thêm vào 2 muỗng bơ cho dậy vị

- Vắt 1/2 trái chanh vào cá cho chín tái rồi vắt bớt nước. Sau đó trộn các gia vị vào cá bao gồm:

  • 1/2 muỗng cafe muối, đường, bột ngọt
  • 2 muỗng nước chấm đậu phộng
  • 2 tép tỏi giã nhuyễn
  • 1.2 trái ớt

- Nếm vừa ăn, thêm hành tây, hành lá đã ngâm vào

- Rưới hỗn hợp cho gỏi thấm vị thì vắt bớt nước để bày ra dĩa, rải đậu phộng lên bề mặt dĩa gỏi nữa là hoàn thành.

 

Gỏi cá mai giòn tươi - Đặc sản tươi ngon khiến bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lee Nguyễn

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