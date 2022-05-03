Cua xốt tiêu đen tóp mỡ giòn rụm - Chấm với bánh mì ăn siêu 'nhức nách'!

Món ngon mỗi ngày 03/05/2022 10:01

Cua tươi, ngọt thịt, bánh mì chấm kèm xốt tiêu tê tê cay siêu đã

CUA XỐT TIÊU ĐEN KIỂU HOA

Cua xốt tiêu đen tóp mỡ giòn rụm - Chấm với bánh mì ăn siêu 'nhức nách'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700–800gr cua
  • 500gr tóp mỡ
  • Tỏi đập sơ để cả vỏ
  • Đường
  • 3 muỗng cafe tiêu
  • 3 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng cafe bột năng
  • 1 tô nước lọc
  • Bánh mì ăn kèm
Cua xốt tiêu đen tóp mỡ giòn rụm - Chấm với bánh mì ăn siêu 'nhức nách'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cua rửa sạch, bỏ yếm, tách mai cua để riêng, mình cua chặt làm đôi theo chiều dọc cua, càng cua đập dập vừa để khi nấu thấm gia vị.

- Mỡ tươi thái miếng to bằng ngón tay cái, luộc sơ với muối rồi để ráo, đem chiên cho vàng vừa phải

- Cho cua lên chảo, mai cua để ngửa lên, bật lửa lớn cho se nước lại rồi bắt đầu cho mỡ vào. Mỡ cho vừa phải, xâm xấp mặt con cua

 

Cua xốt tiêu đen tóp mỡ giòn rụm - Chấm với bánh mì ăn siêu 'nhức nách'! - Ảnh 3

 

- Sau đó đảo, lật mặt cua. Thêm vào 1/2 bát tỏi vào đảo với cua cho thơm. Sau khi cua vàng thì cho 1 tô nước vào, nêm vào muối, tiêu xay, giảm lửa, đậy nắp cho cua chín.

- Đun 7 phút rồi mở nắp, cho đường vào, cùng với số tỏi còn lại và tóp mỡ, đảo đều cho thấm. Gia giảm gia vị cho vừa khẩu vị. Đun cho nước sệt lại rồi cho bột năng vào.

- Trình bày và thưởng thức

 

Cua xốt tiêu đen tóp mỡ giòn rụm - Chấm với bánh mì ăn siêu 'nhức nách'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Thuy Anh Le

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