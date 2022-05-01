Sườn xóc mắm tỏi - Món ngon gây hao cơm phải biết!

Sườn non chiên giòn, xóc mắm thấm vị, ăn với cơm trắng siêu hợp

Sườn chiên mắm tỏi

Nguyên liệu:

500gr sườn non

Bột năng/ bột chiên giòn

Mè trắng

Gia vị

Cách làm:



- Sườn rửa sạch với muối, để ráo.

- Ướp sườn với ít hạt nêm/ bột ngọt, dầu hào nếu thích.

- Ướp thấm vị sườn khoảng 10 phút, sau đó áo một lớp bột năng mỏng

- Chuẩn bị chảo dầu, dầu nóng cho sườn vào chiên với lửa vừa, khi thấy sườn vàng đều thì vớt ra để ráo dầu

- Chuẩn bị chén xốt mắm:

1 muỗng canh đường

1/2 muỗng canh nước mắm

1 muỗng canh dầu hào

1/2 muỗng canh tương ớt

Bột ngọt/ hạt nêm, ớt băm

1-2 muỗng canh nước lọc

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm, cho chén xốt mắm vào nấu ít phút, nêm lại cho vừa ăn. - Cho ít mè trắng và sườn vào trộn đều nấu thêm ít phút cho sườn thấm gia vị là được.





Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suon-xoc-mam-toi-mon-ngon-gay-hao-com-phai-biet-465458.html