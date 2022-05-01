Sườn xóc mắm tỏi - Món ngon gây hao cơm phải biết!

Sườn non chiên giòn, xóc mắm thấm vị, ăn với cơm trắng siêu hợp
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Sườn chiên mắm tỏi
Nguyên liệu:
- 500gr sườn non
- Bột năng/ bột chiên giòn
- Mè trắng
- Gia vị
Cách làm:
- Sườn rửa sạch với muối, để ráo.
- Ướp sườn với ít hạt nêm/ bột ngọt, dầu hào nếu thích.
- Ướp thấm vị sườn khoảng 10 phút, sau đó áo một lớp bột năng mỏng
- Chuẩn bị chảo dầu, dầu nóng cho sườn vào chiên với lửa vừa, khi thấy sườn vàng đều thì vớt ra để ráo dầu
- Chuẩn bị chén xốt mắm:
- 1 muỗng canh đường
- 1/2 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1/2 muỗng canh tương ớt
- Bột ngọt/ hạt nêm, ớt băm
- 1-2 muỗng canh nước lọc
- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm, cho chén xốt mắm vào nấu ít phút, nêm lại cho vừa ăn. - Cho ít mè trắng và sườn vào trộn đều nấu thêm ít phút cho sườn thấm gia vị là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng