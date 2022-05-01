Sườn xóc mắm tỏi - Món ngon gây hao cơm phải biết!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 13:05

Sườn non chiên giòn, xóc mắm thấm vị, ăn với cơm trắng siêu hợp

Sườn chiên mắm tỏi

Sườn xóc mắm tỏi - Món ngon gây hao cơm phải biết! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr sườn non 
  • Bột năng/ bột chiên giòn
  • Mè trắng
  • Gia vị

Cách làm:

- Sườn rửa sạch với muối, để ráo.

- Ướp sườn với ít hạt nêm/ bột ngọt, dầu hào nếu thích. 

- Ướp thấm vị sườn khoảng 10 phút, sau đó áo một lớp bột năng mỏng

- Chuẩn bị chảo dầu, dầu nóng cho sườn vào chiên với lửa vừa, khi thấy sườn vàng đều thì vớt ra để ráo dầu

- Chuẩn bị chén xốt mắm:

  • 1 muỗng canh đường
  • 1/2 muỗng canh nước mắm
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1/2 muỗng canh tương ớt
  • Bột ngọt/ hạt nêm, ớt băm
  • 1-2 muỗng canh nước lọc

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm vào phi thơm, cho chén xốt mắm vào nấu ít phút, nêm lại cho vừa ăn. - Cho ít mè trắng và sườn vào trộn đều nấu thêm ít phút cho sườn thấm gia vị là được.

 

Sườn xóc mắm tỏi - Món ngon gây hao cơm phải biết! - Ảnh 2
 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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