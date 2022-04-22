Cháo cá lóc nấu bầu - Giải nhiệt, ấm bụng cho ngày se se lạnh!

- Cho gạo vo sạch rồi đem ngâm trong nước chừng khoảng 30 phút cùng 1 muỗng canh dầu ăn.

- Hành lá rửa sạch. Phần đầu hành đem đập dập, phần lá thái nhỏ.

Chế biến cá:

- Cá làm sạch, lọc riêng thịt và xương.

- Phần thịt đem thái thành từng lát mỏng và nêm chút hạt tiêu, nước mắm, đường, hạt nêm, gừng thái sợi và phần đầu hành đập dập. Trộn đều và ướp khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.

- Phần xương cá đem đun cùng 2 lít nước đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa. Tiếp tục đun khoảng 30 phút nữa để nước được ngọt.

Sơ chế các nguyên liệu khác:

- Nấm rơm đem cắt bỏ gốc, ngâm 20 phút với nước muối pha loãng. Vớt ra rửa lại rồi để cho ráo.

- Rau mùi nhặt, rửa sạch rồi thái nhỏ.

- Bầu để nguyên vỏ, rửa sạch rồi thái sợi.

Ninh gạo:

- Vớt xương cá ra khỏi nồi, cho gạo đã ngâm vào rồi tiến hành đun cho sôi. Khi sôi dùng muôi khuấy đều cho gạo nở bung. Đậy vung và tiếp tục đun nhỏ lửa để ninh cháo.

Xào thịt cá:

- Phi thơm tỏi và cho ra bát

- Xào phần thịt cá cho săn và dậy mùi thơm

Trình bày và thưởng thức:

- Khi cháo đã chín nhừ, cho phần nấm rơm, bầu vào đảo đều, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đun cho đến khi nấm, bầu chín thì tắt bếp, cho hành, rau mùi lên trên.

- Múc cháo ra bát, cho chút hạt tiêu, thịt cá, hành phi lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Duyên Trần