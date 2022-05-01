Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui!

1 quả trứng

8 con tôm bóc vỏ làm sạch

1/4 cup hành tây thái, tỏi băm nhỏ

Cải ngọt

Cơm nguội

1 trái cả chua

Hành lá, rau mùi

Cách làm:

Làm xốt Tom Yom:

- Sả, giềng, lá chanh cho vào cối giã nhỏ ra. Sau đó cho các gia vị còn lại (Thai chilli paste, nước mắm, nước tương, nước cốt chanh, đường) vào và trộn đều lên.

Làm cơm rang:

- Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo rồi đun nóng, cho tôm vào và để tôm chín vàng, hơi xem xém rồi mới lật mặt. Sau đó cho ra đĩa

- Cho thêm ít dầu, phi thơm tỏi. Bỏ hành tây vào phi thơm rồi cho cuống cải ngọt vào, đảo qua rồi cho phần lá, đảo qua. Cho cơm trắng vào và đảo đều cho cơm thật săn.

- Chiên thêm trứng ốp la

- Khi cơm đã săn tơi rồi thì đổ nước xốt Tom Yum vào, đảo đều để toàn bộ cơm đều ngấm xốt và không bị nhão ướt. Thêm cà chua và tôm vào đảo đều. Rắc hành rồi lại đảo đều. Tắt bếp.

- Cho cơm ra đĩa/tô rồi rắc rau mùi, bỏ trứng ốp lòng đào lên để ăn kèm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong