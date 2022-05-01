Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 13:07

Tôm chiên vừa chín, cơm chiên tơi, thấm đều xốt tomyum chua chua cay cay ăn kích thích vị giác

Xốt Tom Yum - Cơm chiên Tom Yum chua cay hấp dẫn

Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Xốt tomyum:

  • 3 lát giềng, 3 củ sả
  • 3 lá chanh
  • 2 muỗng canh Thai chili paste 
  • 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương 
  • 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường
  • Ớt trái

Cơm chiên:

  • 1 quả trứng
  • 8 con tôm bóc vỏ làm sạch
  • 1/4 cup hành tây thái, tỏi băm nhỏ
  • Cải ngọt 
  • Cơm nguội
  • 1 trái cả chua
  • Hành lá, rau mùi
Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Làm xốt Tom Yom: 

- Sả, giềng, lá chanh cho vào cối giã nhỏ ra. Sau đó cho các gia vị còn lại (Thai chilli paste, nước mắm, nước tương, nước cốt chanh, đường) vào và trộn đều lên.

  • Làm cơm rang: 

- Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo rồi đun nóng, cho tôm vào và để tôm chín vàng, hơi xem xém rồi mới lật mặt. Sau đó cho ra đĩa

 

Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui! - Ảnh 3

 

- Cho thêm ít dầu, phi thơm tỏi. Bỏ hành tây vào phi thơm rồi cho cuống cải ngọt vào, đảo qua rồi cho phần lá, đảo qua. Cho cơm trắng vào và đảo đều cho cơm thật săn.

- Chiên thêm trứng ốp la

- Khi cơm đã săn tơi rồi thì đổ nước xốt Tom Yum vào, đảo đều để toàn bộ cơm đều ngấm xốt và không bị nhão ướt. Thêm cà chua và tôm vào đảo đều. Rắc hành rồi lại đảo đều. Tắt bếp. 

- Cho cơm ra đĩa/tô rồi rắc rau mùi, bỏ trứng ốp lòng đào lên để ăn kèm.

 

Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong

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