Bún chả cá ấm nóng cho bữa sáng thêm dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 25/04/2022 09:37

Nấu bún chả cá, nước dùng trong vắt, ăn siêu ngon tại gia. Thử ngay công thức này đảm bảo thơm ngon miễn bàn.

BÚN CHẢ CÁ

Bún chả cá ấm nóng cho bữa sáng thêm dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 trái thơm
  • 1/2 quả bắp cải
  • 4 trái cà chua
  • 1 củ hành tây
  • Bún
  • Chả cá Quy Nhơn
  • Cá thu/ cá ngừ/ đầu cá
  •  1/2 gói tôm viên
  • Gia vị: Hạt nêm, đường, muối, dầu ăn, nước mắm, tiêu, ớt bột, mắm ruốc Huế
  • Rau ăn kèm: Xà lách, rau muống chẻ sợi, giá, hành lá, hành tím, ớt xay, tiêu, chanh
Bún chả cá ấm nóng cho bữa sáng thêm dinh dưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • SƠ CHẾ:

- Cá cắt khúc rửa sạch bằng muối và rượu trắng để khử tanh.

- Ướp cá với 1 muỗng canh nước mắm, 2 củ hành cắt lát, tiêu, hạt nêm, xóc đều, để nguyên 10 phút.

- Rau rửa sạch, ngâm nước muối.

- Chả cá cắt thanh xéo/ dài

- Cà chua, hành tây rửa sạch thái múi cau

- Thơm cắt lát mỏng

- Bắp cải thái miếng vuông rửa sạch.

  • CÁCH NẤU:

- Dùng nồi lớn cho dầu vào cho nóng phi thơm hành tím, cho 1 muỗng cafe ớt bột vào phi thơm lấy màu cho đẹp.

- Cho cà chua vào xào cho ra nước, cho tiếp bắp cải vào ninh lấy nước ngọt.

- Nêm thêm hạt nêm, 1 bát nước mắm ruốc pha loãng. Đun sôi nồi nước.

- Dùng tay vắt thơm để lấy nước cho vào nồi nước dùng.

  • LƯU Ý: Phải vắt thơm mới chua ngọt thanh than, trong nước.

- Cho cá vào nhẹ tay kẻo vỡ, nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Nếm lại cho vừa khẩu vị

- Cho tiếp chả cá, tôm viên vào.

- Cho hành tây cắt múi cau vào để nước được trong vắt.

- Cá chín đều, chả cá ngấm vị thì tắt bếp.

 

Bún chả cá ấm nóng cho bữa sáng thêm dinh dưỡng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đào Lan Phương

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