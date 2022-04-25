Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh!

Cá tươi, chắc thịt, ăn với mắm tôm siêu bắt vị.
- Bột lọc nhân đậu và tôm thịt dai dai, hòa quyện vị nước mắm chua ngọt, ăn 'cuốn' không thể tả!
- Cháo vịt đậu xanh - Gỏi vịt siêu thấm vị, lai rai ngày thứ 7 'nhức nách'!
CHẢ CÁ LÃ VỌNG
Nguyên liệu:
- 1kg cá Lăng
- 1kg bún
- Gia vị ướp cá: 2 muỗng canh mỡ lợn, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng mắm tôm, 1 muỗng đường, 2 muỗng mẻ đã rây nhuyễn, 1 muỗng cafe bột canh, 2 củ hành tím và 1 nhánh gừng băm, riềng xay
- Rau thơm:hành lá, thì là, thơm Láng, rau mùi…
Cách làm:
- Ướp cá:
- Cá Lăng lọc xương, thái thành miếng cỡ bao diêm, dày khoảng 1 đốt ngón tay, ướp cá với toàn bộ phần gia vị ướp cá
- Trộn đều gia vị ướp, thoa đều và để cá nghỉ khoảng 2-3 giờ trong ngăn mát tủ lạnh.
- Nướng cá:
- Làm nóng nồi chiên không dầu, nướng cá với 160 độ trong 15 phút, lật mặt nướng thêm 5 phút trong 200 độ.
- Hành lá, thì là rửa sạch, cắt khúc khoảng 10cm
- Pha mắm tôm:
- 1 muỗng mắm tôm + 1.5 muỗng đường + 1 muỗng nước cốt chanh, đánh bông lên và thả vài lát ớt lên trên.
- Đậu phộng rang chín, bỏ vỏ lụa, giã hơi dập
- Hoàn thành:
- Khi ăn xếp cá đã nướng lên chảo, đảo nóng cùng hành lá, thì là
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Quách