Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh!

Món ngon mỗi ngày 25/04/2022 09:38

Cá tươi, chắc thịt, ăn với mắm tôm siêu bắt vị.

CHẢ CÁ LÃ VỌNG

Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá Lăng
  • 1kg bún
  • Gia vị ướp cá: 2 muỗng canh mỡ lợn, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng mắm tôm, 1 muỗng đường, 2 muỗng mẻ đã rây nhuyễn, 1 muỗng cafe bột canh, 2 củ hành tím và 1 nhánh gừng băm, riềng xay
  • Rau thơm:hành lá, thì là, thơm Láng, rau mùi…

Cách làm:

  • Ướp cá:

- Cá Lăng lọc xương, thái thành miếng cỡ bao diêm, dày khoảng 1 đốt ngón tay, ướp cá với toàn bộ phần gia vị ướp cá 

- Trộn đều gia vị ướp, thoa đều và để cá nghỉ khoảng 2-3 giờ trong ngăn mát tủ lạnh.

  • Nướng cá:

- Làm nóng nồi chiên không dầu, nướng cá với 160 độ trong 15 phút, lật mặt nướng thêm 5 phút trong 200 độ.

 

Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh! - Ảnh 2

 

- Hành lá, thì là rửa sạch, cắt khúc khoảng 10cm

  • Pha mắm tôm:

- 1 muỗng mắm tôm + 1.5 muỗng đường + 1 muỗng nước cốt chanh, đánh bông lên và thả vài lát ớt lên trên.

- Đậu phộng rang chín, bỏ vỏ lụa, giã hơi dập 

  • Hoàn thành:

- Khi ăn xếp cá đã nướng lên chảo, đảo nóng cùng hành lá, thì là 

 

Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Linh Quách

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