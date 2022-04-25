Bún chả cá Lã Vọng - Ăn kèm với mắm tôm siêu đỉnh!

Cá tươi, chắc thịt, ăn với mắm tôm siêu bắt vị.

CHẢ CÁ LÃ VỌNG

Nguyên liệu:

1kg cá Lăng

1kg bún

Gia vị ướp cá: 2 muỗng canh mỡ lợn, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng mắm tôm, 1 muỗng đường, 2 muỗng mẻ đã rây nhuyễn, 1 muỗng cafe bột canh, 2 củ hành tím và 1 nhánh gừng băm, riềng xay

2 muỗng canh mỡ lợn, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng mắm tôm, 1 muỗng đường, 2 muỗng mẻ đã rây nhuyễn, 1 muỗng cafe bột canh, 2 củ hành tím và 1 nhánh gừng băm, riềng xay Rau thơm:hành lá, thì là, thơm Láng, rau mùi…

Cách làm:

Ướp cá:

- Cá Lăng lọc xương, thái thành miếng cỡ bao diêm, dày khoảng 1 đốt ngón tay, ướp cá với toàn bộ phần gia vị ướp cá

- Trộn đều gia vị ướp, thoa đều và để cá nghỉ khoảng 2-3 giờ trong ngăn mát tủ lạnh.

Nướng cá:

- Làm nóng nồi chiên không dầu, nướng cá với 160 độ trong 15 phút, lật mặt nướng thêm 5 phút trong 200 độ.

- Hành lá, thì là rửa sạch, cắt khúc khoảng 10cm

Pha mắm tôm:

- 1 muỗng mắm tôm + 1.5 muỗng đường + 1 muỗng nước cốt chanh, đánh bông lên và thả vài lát ớt lên trên.

- Đậu phộng rang chín, bỏ vỏ lụa, giã hơi dập

Hoàn thành:

- Khi ăn xếp cá đã nướng lên chảo, đảo nóng cùng hành lá, thì là

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Quách

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-cha-ca-la-vong-an-kem-voi-mam-tom-sieu-dinh-464341.html