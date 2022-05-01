Cơm chiên và súp bào ngư siêu chất lượng - Đổi gió món ngon cho dịp Lễ 30/4 - 1/5!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 13:05

Bào ngư tươi, giòn sần sật, cơm chiên ráo, tơi. Món ngon tuyệt cho dịp Lễ này

  • CƠM BÀO NGƯ:
Cơm chiên và súp bào ngư siêu chất lượng - Đổi gió món ngon cho dịp Lễ 30/4 - 1/5! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cơm nguội
  • Thịt bào ngư, tôm biển
  • Nấm đông cô, cà rốt, rau cải chip
  • Gia vị: gừng, hành tím, tiêu, nước tương, dầu hào
  • Nước luộc gà + vỏ tôm 
  • Bột năng

Cách làm:

 

- Bào ngư làm sạch bỏ ruột, tôm bóc vỏ. Lấy vỏ tôm ninh với nước xương gà.

- Rửa tôm và bào ngư với chút rượu trắng và ít gừng để khử mùi

- Cải chip và các loại rau rửa sạch

- Ngâm nấm đông cô cho nở rồi thái dọc

- Cải chip cắt dọc và chần sơ với nước sôi, sau đó vớt ngâm bát nước lạnh cho xanh rau

- Phi hành thơm lên cùng gừng, cho nước luộc gà vào và cho chút bột năng hoà với nước, cho các loại gia vị vào tạo thành nước xốt. Sau đó cho bào ngư và tôm vào đun chín, thêm nấm đông cô vào, tiếp cho rau và cà rốt vào. 

Cơm chiên và súp bào ngư siêu chất lượng - Đổi gió món ngon cho dịp Lễ 30/4 - 1/5! - Ảnh 2
 

  • SÚP BÀO NGƯ:
Cơm chiên và súp bào ngư siêu chất lượng - Đổi gió món ngon cho dịp Lễ 30/4 - 1/5! - Ảnh 3 

Nguyên liệu:

  • Nước dùng gà và đầu tôm
  • Bào ngư, tôm
  • Nấm đông cô
  • Thịt ức gà
  • 1 quả trứng gà 
  • Hành tây, cà rốt, rau mùi
  • Gia vị: muối, tiêu

Cách làm:

- Nước dùng lọc sạch bã.

 

Cơm chiên và súp bào ngư siêu chất lượng - Đổi gió món ngon cho dịp Lễ 30/4 - 1/5! - Ảnh 4

 

- Đun sôi nước dùng thêm gia vị, sau đó cho bào ngư, tôm, nấm, gà xé đã thái sợi vào đun chín. Rồi cho hành tây, cà rốt vào. Đánh tan quả trứng gà từ từ rót vào. Sau đó cho rau mùi và từ từ cho bột năng hoà nước vào khuấy cho đến khi đạt độ sệt vừa đủ.

 

 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Sao Tây Hồ

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