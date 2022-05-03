Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy

Sơ chế:

- Vịt rửa sạch với muối và chanh cho hết mùi hôi, lọc bớt phần da mỡ

- Chặt vịt thành miếng vừa ăn, riêng phần lườn và đùi để nguyên miếng to, khứa cho ngấm gia vị.

- Sả, gừng, tỏi băm nhỏ.

Chế biến:

- Chia đôi sả, gừng, tỏi, nước tương, hạt tiêu, hạt nêm ướp với vịt, phần lườn và đùi áp chảo ướp riêng cho thêm 1 muỗng ngũ vị hương, để khoảng 30 phút

- Dùng 2 bếp 2 nồi đảo qua đảo lại cho săn thịt

- Thêm nước dừa chia đều 2 bên.

- Om sôi 15 phút thì thêm nước cốt dừa.

- Bên chảo vịt áp chảo chú ý trở mặt vịt, đậy vung để chín đều

- Nồi vịt om cốt dừa om đến lúc nước cốt sệt, vịt mềm thì tắt bếp.

- Chảo vịt áp chảo đun đến lúc cạn, các mặt xem xém thơm lừng

Hoàn thành:

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Heina Phuong