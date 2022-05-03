Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy

Món ngon mỗi ngày 03/05/2022 10:06

Thịt vịt làm sạch, om với cốt dừa béo ngậy, thơm nức mũi. Nhìn vào là chỉ muốn ăn ngay

Vịt om cốt dừa - Vịt áp chảo cốt dừa

Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con vịt to to
  • 1 củ gừng
  • 5 cây sả
  • 5 tép tỏi
  • 1 trái dừa
  • 1/2 lon nước cốt dừa
  • Gia vị: 3 muỗng nước tương, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng hạt tiêu
Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Vịt rửa sạch với muối và chanh cho hết mùi hôi, lọc bớt phần da mỡ 

- Chặt vịt thành miếng vừa ăn, riêng phần lườn và đùi để nguyên miếng to, khứa cho ngấm gia vị.

- Sả, gừng, tỏi băm nhỏ.

  • Chế biến:

- Chia đôi sả, gừng, tỏi, nước tương, hạt tiêu, hạt nêm ướp với vịt, phần lườn và đùi áp chảo ướp riêng cho thêm 1 muỗng ngũ vị hương, để khoảng 30 phút

- Dùng 2 bếp 2 nồi đảo qua đảo lại cho săn thịt

 

Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 3

 

- Thêm nước dừa chia đều 2 bên.

- Om sôi 15 phút thì thêm nước cốt dừa.

- Bên chảo vịt áp chảo chú ý trở mặt vịt, đậy vung để chín đều 

 

Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 4

 

- Nồi vịt om cốt dừa om đến lúc nước cốt sệt, vịt mềm thì tắt bếp.

- Chảo vịt áp chảo đun đến lúc cạn, các mặt xem xém thơm lừng

  • Hoàn thành:

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức 

Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 5

 

Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Heina Phuong

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