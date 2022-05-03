Vịt áp chảo và vịt om cốt dừa béo ngậy - Bàn ăn thịnh soạn cho cả nhà sum vầy

Thịt vịt làm sạch, om với cốt dừa béo ngậy, thơm nức mũi. Nhìn vào là chỉ muốn ăn ngay
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Vịt om cốt dừa - Vịt áp chảo cốt dừa
Nguyên liệu:
- 1/2 con vịt to to
- 1 củ gừng
- 5 cây sả
- 5 tép tỏi
- 1 trái dừa
- 1/2 lon nước cốt dừa
- Gia vị: 3 muỗng nước tương, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng hạt tiêu
Cách làm:
- Sơ chế:
- Vịt rửa sạch với muối và chanh cho hết mùi hôi, lọc bớt phần da mỡ
- Chặt vịt thành miếng vừa ăn, riêng phần lườn và đùi để nguyên miếng to, khứa cho ngấm gia vị.
- Sả, gừng, tỏi băm nhỏ.
- Chế biến:
- Chia đôi sả, gừng, tỏi, nước tương, hạt tiêu, hạt nêm ướp với vịt, phần lườn và đùi áp chảo ướp riêng cho thêm 1 muỗng ngũ vị hương, để khoảng 30 phút
- Dùng 2 bếp 2 nồi đảo qua đảo lại cho săn thịt
- Thêm nước dừa chia đều 2 bên.
- Om sôi 15 phút thì thêm nước cốt dừa.
- Bên chảo vịt áp chảo chú ý trở mặt vịt, đậy vung để chín đều
- Nồi vịt om cốt dừa om đến lúc nước cốt sệt, vịt mềm thì tắt bếp.
- Chảo vịt áp chảo đun đến lúc cạn, các mặt xem xém thơm lừng
- Hoàn thành:
- Trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Heina Phuong