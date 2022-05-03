Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon "nhức nhối"

Món ngon mỗi ngày 03/05/2022 09:58

Tai heo ngâm giấm, trộn gỏi chua ngọt ăn siêu ngon.

GỎI TAI HEO CHUA NGỌT

Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon 'nhức nhối' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • 300-500gr tai heo 
  • Dưa leo, hành tây, cà rốt, gừng
  • Ớt, tỏi
  • Gia vị: Nước mắm, đường
  • Ru thơm
  • Đậu phộng rang

Cách làm:

- Tai heo rửa sạch luộc chín cùng 1 tép gừng - 1 xíu hạt nêm và 1 củ hành khô nguyên vỏ.

- Sau khi tai heo chín thì ngâm ngay vào tô nước đá lạnh

- Dưa leo rửa sạch, cắt khúc, bỏ ruột dưa và cắt theo thỏi tựa ngón tay.

- Hành tây thái lát mỏng

- Cà rốt bào sợi

- Ướp cà rốt - hành tây - dưa leo cùng 1 muỗng đường + 1 muỗng giấm + 1/3 muỗng hạt nêm

- Nước trộn gỏi:

  • 2 muỗng đường 
  • 1 muỗng nước cốt canh
  • 5 muỗng nước lọc 
  • 3 muỗng nước mắm

- Khuấy đều sau đó mới cho tỏi - ớt băm nhỏ vào.

 

Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon 'nhức nhối' - Ảnh 2

 

- Sau khi tai heo đã nguội thì thái mỏng vừa ăn rồi cho vào trộn đều với hỗn hợp rau củ đã ướp.

- Thêm nước trộn lên và trộn đều.

- Để tầm 10 phút cho gỏi ngấm đều thì bày ra đĩa cùng đậu phộng rang và rau thơm.

 

Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon 'nhức nhối' - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

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