Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon "nhức nhối"

Tai heo ngâm giấm, trộn gỏi chua ngọt ăn siêu ngon.

GỎI TAI HEO CHUA NGỌT

Nguyên liệu:

300-500gr tai heo

Dưa leo, hành tây, cà rốt, gừng

Ớt, tỏi

Gia vị: Nước mắm, đường

Nước mắm, đường Ru thơm

Đậu phộng rang

Cách làm:



- Tai heo rửa sạch luộc chín cùng 1 tép gừng - 1 xíu hạt nêm và 1 củ hành khô nguyên vỏ.

- Sau khi tai heo chín thì ngâm ngay vào tô nước đá lạnh

- Dưa leo rửa sạch, cắt khúc, bỏ ruột dưa và cắt theo thỏi tựa ngón tay.

- Hành tây thái lát mỏng

- Cà rốt bào sợi

- Ướp cà rốt - hành tây - dưa leo cùng 1 muỗng đường + 1 muỗng giấm + 1/3 muỗng hạt nêm

- Nước trộn gỏi:

2 muỗng đường

1 muỗng nước cốt canh

5 muỗng nước lọc

3 muỗng nước mắm

- Khuấy đều sau đó mới cho tỏi - ớt băm nhỏ vào.

- Sau khi tai heo đã nguội thì thái mỏng vừa ăn rồi cho vào trộn đều với hỗn hợp rau củ đã ướp.

- Thêm nước trộn lên và trộn đều.

- Để tầm 10 phút cho gỏi ngấm đều thì bày ra đĩa cùng đậu phộng rang và rau thơm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-tai-heo-chua-ngot-cong-thuc-don-gian-ma-thanh-qua-ngon-nhuc-nhoi-465750.html