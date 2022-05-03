Gỏi tai heo chua ngọt, công thức đơn giản mà thành quả ngon "nhức nhối"

Tai heo ngâm giấm, trộn gỏi chua ngọt ăn siêu ngon.
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GỎI TAI HEO CHUA NGỌT
Nguyên liệu:
- 300-500gr tai heo
- Dưa leo, hành tây, cà rốt, gừng
- Ớt, tỏi
- Gia vị: Nước mắm, đường
- Ru thơm
- Đậu phộng rang
Cách làm:
- Tai heo rửa sạch luộc chín cùng 1 tép gừng - 1 xíu hạt nêm và 1 củ hành khô nguyên vỏ.
- Sau khi tai heo chín thì ngâm ngay vào tô nước đá lạnh
- Dưa leo rửa sạch, cắt khúc, bỏ ruột dưa và cắt theo thỏi tựa ngón tay.
- Hành tây thái lát mỏng
- Cà rốt bào sợi
- Ướp cà rốt - hành tây - dưa leo cùng 1 muỗng đường + 1 muỗng giấm + 1/3 muỗng hạt nêm
- Nước trộn gỏi:
- 2 muỗng đường
- 1 muỗng nước cốt canh
- 5 muỗng nước lọc
- 3 muỗng nước mắm
- Khuấy đều sau đó mới cho tỏi - ớt băm nhỏ vào.
- Sau khi tai heo đã nguội thì thái mỏng vừa ăn rồi cho vào trộn đều với hỗn hợp rau củ đã ướp.
- Thêm nước trộn lên và trộn đều.
- Để tầm 10 phút cho gỏi ngấm đều thì bày ra đĩa cùng đậu phộng rang và rau thơm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh