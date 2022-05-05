Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay!

Món ngon mỗi ngày 05/05/2022 11:56

Mẹt gà nướng ăn kèm đồ chua và rau, gà dai, chắc thịt. Ăn lai rai cùng hội bạn siêu hợp

GÀ LÊN MÂM

Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gà 
  • Gia vị
  • Đồ chua

Cách làm:

  • Mần gà:

- Nhồi vào bụng gà: xay/ giã các lá gia vị gồm: rau thơm, ngò rí, hành tím, sả, gừng với muối, tiêu, hạt nêm.

 

Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 2

 

- Gà rửa sạch với muối hột và gừng. Để ráo. Nhồi vào bụng gà hỗn hợp trên cùng với lá chanh xắt mỏng, hương thảo và tiêu sọ cho thơm. Dùng tăm cố định gà lại.

 

Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 3

 

- Trộn muối hột - ớt bột - dầu hào - dầu mè rồi thoa lên da gà, mát xa cho thấm gia vị.

- Ướp gà 2-3 tiếng cho thấm. Sau đó xiên gà và đem vào nồi chiên không dầu và quay trong 15-20 phút với 170-180 độ. Sau đó lấy ra phết một lớp mật ong lên da gà để được màu vàng đẹp, tiếp tục quay 5-10 phút với 200 độ để da vàng giòn hơn.

  • Dưa leo muối xổi: bỏ ruột dưa và cắt miếng nhỏ có độ dày vừa phải. Bào thêm cà rốt nếu thích. Cho vào 2 muỗng giấm, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng muối. Trộn đều rồi cho vào tủ lạnh ngăn mát để dưa giòn.
Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 4

 

- Nước chấm gà: muối - tiêu - ớt bột - tắc/ chanh - sữa đặc, thêm ít lá chanh thái nhỏ.

 

Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 5

 

- Mỡ gà thắng cho ra mỡ cùng với tỏi băm cho thơm. Nấu cơm hạt sen rưới thêm ít mỡ gà này sẽ có màu vàng tự nhiên và cơm dẻo ngon, vị thơm của hạt sen.

- Bày ra mẹt cho hấp dẫn

 

Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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