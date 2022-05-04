Cá rô kho tộ - Nồng mùi tiêu, thấm vị, ăn với cơm trắng 'hết bài'!

Làm một nồi cá kho tộ đậm đà, cay cay, ăn kèm cơm nóng siêu hợp cho bữa trưa này!

CÁ RÔ KHO TỘ

Nguyên liệu:

3 con cá rô

Gia vị: nước mắm, đường, bột ngọt, muối, tiêu, dầu ăn, nước màu

nước mắm, đường, bột ngọt, muối, tiêu, dầu ăn, nước màu Gừng, hành lá, nghệ

Tỏi, hành tím, ớt

Cách làm:

- Cá rô làm sạch, rửa với muối và rượu trắng khử tanh

- Để ráo và ướp với các gia vị, thoa đều và để ngấm khoảng 20 phút

- Tỏi - hành tím - ớt trái đập dập và ướp cùng cá

- Cho tất cả vào nồi, thêm nước xâm xấp mặt cá. Nấu liu riu cho cá thấm gia vị

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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