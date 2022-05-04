Cá rô kho tộ - Nồng mùi tiêu, thấm vị, ăn với cơm trắng 'hết bài'!

Món ngon mỗi ngày 04/05/2022 09:15

Làm một nồi cá kho tộ đậm đà, cay cay, ăn kèm cơm nóng siêu hợp cho bữa trưa này!

 CÁ RÔ KHO TỘ

Cá rô kho tộ - Nồng mùi tiêu, thấm vị, ăn với cơm trắng 'hết bài'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3 con cá rô
  • Gia vị: nước mắm, đường, bột ngọt, muối, tiêu, dầu ăn, nước màu
  • Gừng, hành lá, nghệ
  • Tỏi, hành tím, ớt

Cách làm:

- Cá rô làm sạch, rửa với muối và rượu trắng khử tanh

- Để ráo và ướp với các gia vị, thoa đều và để ngấm khoảng 20 phút

- Tỏi - hành tím - ớt trái đập dập và ướp cùng cá

Cá rô kho tộ - Nồng mùi tiêu, thấm vị, ăn với cơm trắng 'hết bài'! - Ảnh 2

- Cho tất cả vào nồi, thêm nước xâm xấp mặt cá. Nấu liu riu cho cá thấm gia vị

Cá rô kho tộ - Nồng mùi tiêu, thấm vị, ăn với cơm trắng 'hết bài'! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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